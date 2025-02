MIMORIADNY ONLINE Putin chce mier! Macron varuje, predstavoval by kapituláciu

Vladimir Putin (Zdroj: X/Anton Gerashchenko)

KYJEV - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval pred mierom na Ukrajine, ktorý by predstavoval "kapituláciu". Európa podľa neho tiež musí zohrať úlohu pri určovaní regionálneho bezpečnostného rámca, ktorý bude sprevádzať akúkoľvek dohodu o ukončení vojny. Uviedol to v piatkovom rozhovore pre denník Financial Times (FT). Situáciu sledujeme online.

Ukrajina pokračuje v ničení nepriateľa a jeho rezerv

6:10 Ruský občan Alexander Vinnik, ktorý bol v Spojených štátoch obvinený z podvodov s kryptomenami, priletel vo štvrtok neskoro večer do Moskvy. Američania ho vydali v rámci dohody o výmene väzňov medzi krajinami, pričom Rusko už v utorok prepustilo väzneného učiteľa Marca Fogela. Píše agentúra TASS a AP.

6:00 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že Kyjev bude súčasťou rokovaní o ukončení ruskej invázie. Vyjadril tiež presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin "chce mier". S Čínou a Ruskom chce rokovať o vzájomnom znížení vojenských výdavkov. Informuje správa agentúry AFP. Trump to povedal len deň po telefonáte s Putinom a následne s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že by bol rád, ak by sa Rusko opäť stalo členom skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Rusko patrilo do G7 od roku 1998, v roku 2014 ho vylúčili po anexii ukrajinského Krymu.

Mier, ktorý je kapituláciou

"Mier, ktorý je kapituláciou", by bol "zlou správou pre všetkých", povedal Macron krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval o svojom telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Trump vo štvrtok oznámil plány na začatie rokovaní o ukončení takmer tri roky trvajúcej vojny. Doplnil, že Putin chce podľa neho mier. Macron pre FT zdôraznil, že bude na Ukrajine, aby diskutovala o otázkach svojho územia a suverenity. Európa však podľa jeho slov musí zohrávať úlohu v regionálnej bezpečnosti.

"Je na medzinárodnom spoločenstve, s osobitnou úlohou Európanov, aby diskutovalo o bezpečnostných zárukách a v širšom zmysle o bezpečnostnom rámci pre celý región. Práve v tom máme svoju úlohu," vyhlásil francúzsky prezident. Európa sa musí posilniť a zabezpečiť si vlastnú budúcnosť, zopakoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa má v piatok stretnúť s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC).

Kyjev a jeho európski spojenci sa obávajú, že Washington a Moskva budú chcieť vyriešiť vojnu na Ukrajine bez nich, píše AFP. Trump vo štvrtok večer oznámil, že v Mníchove by sa v piatok mali stretnúť tiež predstavitelia Spojených štátov a Ruska, pričom pozvanie na stretnutie podľa neho dostali aj Ukrajinci. Viac podrobností neposkytol. Ukrajinská strana reagovala, že prípadného stretnutia sa pravdepodobne nezúčastní.