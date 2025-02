USA chcú prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy: Trump navrhuje presídliť vysídlených Palestínčanov

Benjamin Netanjahu a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Budeme ho (Pásmo Gazy) vlastniť a budeme zodpovední za zneškodnenie všetkých nebezpečných nevybuchnutých bômb a iných zbraní na tomto území," povedal americký prezident v úvode tlačovej konferencie s Netanjahuom.

archívne video

Humanitárna pomoc prichádza do Pásma Gazy cez prechod Rafah. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Trump dodal, že USA v Pásme Gazy zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj, ktorý v tejto oblasti poskytne neobmedzený počet pracovných miest a bývanie ľuďom. Podľa AFP tým však zrejme nemal namysli vysídlených Palestínčanov.

"Nemalo by to (Pásmo Gazy) prejsť procesom obnovy a okupácie tými istými ľuďmi.... ktorí tam bojovali, žili a umierali," povedal americký prezident. Dva milióny obyvateľov tejto palestínskej enklávy by podľa neho mali namiesto toho odísť do iných krajín.

Netanjahu označil na tlačovej konferencii Trumpa za "najväčšieho priateľa, akého mal kedy Izrael v Bielom dome", cituje stanica Sky News. Izraelský premiér dodal, že Trumpov plán na prevzatie kontroly nad Gazou má potenciál "zmeniť dejiny" a stojí za to "venovať mu pozornosť".

Trump navrhuje vysídlených Palestínčanov natrvalo presídliť mimo Gazy

Americký prezident Donald Trump v utorok navrhol, aby sa Palestínčania vysídlení z Pásma Gazy "natrvalo" usadili mimo tejto palestínskej enklávy. Trump sa takto vyjadril na začiatku stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorého privítal v Bielom dome, kde majú teraz spoločne diskutovať o krehkom prímerí v Gaze. Informuje agentúra AP, ktorá toto vyjadrenie označila za provokatívne.

"Nemyslím si, že by sa ľudia mali vracať späť (do Gazy)," povedal Trump. "V Gaze sa teraz nedá žiť. Myslím si, že potrebujeme iné miesto. Myslím si, že by to malo byť miesto, kde budú ľudia šťastní," povedal prezident USA.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Keď sa pozriete na celé desaťročia, v Gaze je to samá smrť," pokračoval Trump. "Toto sa deje už roky. Všetko je to smrť. Kiežby sa nám podarilo získať krásnu oblasť na trvalé presídlenie ľudí, do pekných domov, kde môžu byť šťastní a kde ich nebudú strieľať a zabíjať a nebudú ich zabíjať nožmi, ako sa to deje v Gaze," dodal. Vyslovil tiež názor, že jediný dôvod, prečo sa Palestínčania chcú do Gazy vrátiť, je podľa neho skutočnosť, že "nemajú inú možnosť".

Agentúra AP pripomína, že tieto vyjadrenia odzneli v čase, keď Trump spoločne so svojimi poprednými poradcami prezentuje názor, že 3 až 5-ročný časový plán obnovy vojnou zničenej Gazy, ktorý stanovuje dohoda o prímerí, je nerealizovateľný.

Stretnutie Netnajhua s Bidenom v Bielom dome sprevádzajú aj demonštrácie, informuje stanica Sky News a ponúka zábery z Washingtonu i Tel Avivu. Na proteste vo Washingtone sa napríklad objavila nadrozmerná podobizeň Netanjahua s krvou na rukách, zatiaľ čo ľudia zhromaždení v Tel Avive vyzývajú Trumpa, aby zaistil prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.

Je absurdné tvrdiť, že Gaza by mohla byť obývateľná do piatich rokov, tvrdí Witkoff

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff v utorok povedal, že je absurdné veriť, že by Pásmo Gazy mohlo byť pre Palestínčanov obývateľné do piatich rokoch po vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informujú o tom správy z agentúr AP a AFP.

"Je nespravodlivé vysvetľovať Palestínčanom, že sa môžu vrátiť o päť rokov. To je jednoducho absurdné," povedal Witkoff novinárom pred Bielym domom, kde sa v utorok Trump stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby rokovali aj o platnom prímerí v Pásme Gazy.

Americký vyslanec tiež obhajoval Trumpa, ktorý nedávno uviedol, že Egypt a Jordánsko by mali prijať Palestínčanov z Pásma Gazy a "vypratať" tak toto vojnou zničené územie. Prezident USA podľa Witkoffa narážal na to, že palestínsku enklávu je potrebné dať do obývateľného stavu.

Steve Witkoff (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Trumpov návrh na takéto presídlenie 2,3 milióna Palestínčanov odmietli Egypt, Jordánsko, prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, hnutie Hamas aj arabské krajiny odmietli. Myšlienka amerického prezidenta dokonca podnietila protest na hraniciach Egypta s Pásmom Gazy, na ktorom sa minulý týždeň zúčastnili tisíce Egypťanov. Výzvu na presun Palestínčanov naopak privítalo pravicové krídlo Netanjahuovej vlády.

Trump podľa AP naďalej trvá na tom, že dokáže presvedčiť Egypt a Jordánsko, aby prijali vysídlených Palestínčanov, pretože USA Káhire a Ammánu poskytujú významnú pomoc. Nemenovaný americký predstaviteľ tvrdí, že Trump vníma Pásmo Gazy ako "zdemolované miesto". Jeho obnova by podľa amerického prezidenta mohla trvať 10 až 15 rokov a bolo by "nehumánne nútiť ľudí žiť na neobývateľnom území".

Americký prezident utorok v Bielom dome povedal novinárom, že Palestínčania by "radi opustili Gazu" a podľa jeho slov by boli nadšení, píše AFP. Na obnovu Pásma Gazy sú po viac ako 15-mesiacoch vojny podľa odhadov OSN potrebné miliardy dolárov. Odstránenie viac ako 50 miliónov ton trosiek by mohlo trvať 21 rokov a stáť až 1,2 miliardy dolárov. Minuloročná správa OSN uviedla, že obnova zničených domov v Pásme Gazy by mohla trvať až do roku 2040, ale mohla by sa predĺžiť aj na mnoho desaťročí.

USA ukončujú spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva i financovanie UNRWA

Spojené štáty ukončia spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC), prestanú podporovať Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) a prehodnotia svoje pôsobenie v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Vyplýva to z výkonného nariadenia, ktoré v utorok podpísal americký prezident Donald Trump. Informuje agentúra AFP.

K zákazu financovania UNRWA Trump pristúpil v deň, keď je izraelský premiér Benjamin Netanjahu návšteve vo Washingtone. Netanjahu viní UNRWA z protiizraelských postojov a jej zamestnancov aj z účasti na "teroristických činoch", približuje agentúra Reuters.

Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia rozhodol v roku 2018 o vystúpení USA zo 47-člennej UNHRC. Za administratívy bývalého amerického prezidenta Joea Bidena do nej opäť vstúpili; členskou krajinou boli v rokoch 2022 až 2024. Od vtedy, ako im 31. decembra 2024 vypršal mandát, majú v tomto orgáne štatút pozorovateľa, približuje AFP.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Trump takisto v minulosti obmedzil finančné prostriedky pre UNRWA, pričom spochybnil jej prínos. Biden tento krok zvrátil a za jeho vlády boli USA najväčším darcom UNRWA. V januári 2024 však financovanie opäť pozastavil po tom, čo Izrael obvinil niekoľkých zamestnancov tejto agentúry z účasti na útoku palestínskych militantov zo 7. októbra 2023.

Trump po svojom návrate do Bieleho domu už skôr nariadil, aby USA vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a odstúpili od Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Zároveň na 90 dní od svojej inaugurácie zo 20. januára prikázal pozastaviť všetku zahraničnú pomoc poskytovanú Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Trump sľubuje, že navštívi Gazu, Saudskú Arábiu i ďalšie blízkovýchodné krajiny

Americký prezident Donald Trump v utorok prisľúbil, že navštívi Izrael, Pásmo Gazy i viaceré blízkovýchodné krajiny, píše AFP. "Milujem Izrael. Navštívim ho, navštívim Gazu, navštívim Saudskú Arábiu a navštívim ďalšie miesta na celom Blízkom východe," povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, ktorú absolvoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom po ich spoločných rokovaniach. Nijaký časový harmonogram avizovaných návštev však neuviedol.

Trump na tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že USA prevezmú "dlhodobú" kontrolu nad Pásmom Gazy, zabezpečia jeho obnovu, vrátane odstránenia nevybuchnutých bômb. USA tak podľa Trumpa dosiahnu na tomto území ekonomický rozvoj a tiež stabilitu, možno aj v celom Blízkom východe.

"Každému, s kým som hovoril, sa páči myšlienka, že Spojené štáty budú vlastniť tento kus zeme, rozvíjať ho a vytvárať (tam) tisíce pracovných miest," povedal. Agentúra AP píše, že Trump zároveň nevylúčil ani nasadenie amerických vojakov do Gazy. "Urobíme, čo je potrebné... ak to bude potrebné, spravíme to," zareagoval na takúto otázku.

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Pásmo Gazy by sa podľa Trumpa mohlo stať "riviérou Blízkeho východu". Dva milióny obyvateľov tejto palestínskej enklávy by sa však podľa amerického prezidenta nemali teraz vracať do Gazy, no odísť do iných krajín "s humanitárnym srdcom", ktoré nemenoval.

Izraelský premiér Netanjahu na tlačovej konferencii povedal, že Izrael si musí v Gaze dokončiť svoju prácu, uvádza agentúra DPA. Spresnil, že Izrael má čo sa týka Gazy celkovo tri ciele, a to zničiť Hamas, zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov a zaistiť, aby táto palestínska enkláva preňho už nikdy nepredstavovala hrozbu.

Netanjahu tiež povedal, že Trumpova ochota prelomiť konvenčný spôsob myslenia môže pomôcť v zabezpečení budúcnosti Izraela, ako aj zmeniť podobu Blízkeho východu a priniesť mier. Izrael podľa Netanjahua ukončí vojnu tak, že ju vyhrá. "Víťazstvo Izraela bude víťazstvom Ameriky. Spoločnou prácou nielenže vyhráme vojnu, ale s vaším vedením, pán prezident, a naším partnerstvom 'vyhráme' mier, verím, že pre náš región vytvoríme skvelú budúcnosť," dodal.