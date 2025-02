Desivé slová dánskej premiérky: Putin za žiadnu cenu nesmie vyhrať vojnu, inak... Varvovanie pre celú Európu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová (Zdroj: TASR/AP/Jeremias Gonzalez)

Blíži sa koniec vojny na Ukrajine?

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uplynuli takmer tri roky. V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie diskutuje o možnom konci konfliktu, najmä v súvislosti s politickými zmenami v USA. Donald Trump počas svojej predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí, no zatiaľ tento sľub nepretavil do konkrétnych krokov. Boje pokračujú a v Európe narastajú obavy, že Rusko by po Ukrajine mohlo napadnúť ďalšie krajiny.

Téma bezpečnostnej hrozby zo strany Ruska rezonovala aj na summite EÚ, ktorý sa konal 3. februára v Bruseli. Práve tam Mette Frederiksenová prezentovala svoj pohľad na ďalší vývoj vojny.

Frederiksenová: Zastavenie vojny v tejto fáze by bolo fatálne

„Ak by sme teraz vojnu ukončili zmrazením konfliktu alebo uzavretím prímeria, Rusko by získalo čas na mobilizáciu ďalších zdrojov a ľudí. To by mu umožnilo v budúcnosti zaútočiť na ďalšiu európsku krajinu,“ vyhlásila premiérka na stretnutí s novinármi v Bruseli. Jej slová na sociálnej sieti X zdieľal aj bývalý poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.

Podľa Frederiksenovej je Putinova hrozba ďalekosiahla a netýka sa len Ukrajiny. „Rusko a Putin neohrozujú len Ukrajinu, ale nás všetkých. Ak Rusku dovolíme vyhrať túto vojnu – a ospravedlňujem sa, že to musím povedať takto otvorene – konflikt bude pokračovať a oni budú postupovať ďalej,“ zdôraznila.

Európa sa musí pripraviť na Putinovu expanziu

Podľa dánskej premiérky majú európske krajiny teraz jasnú úlohu: musia posilniť svoju obranu, zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a zabezpečiť, aby Ukrajina vojnu vyhrala. Mnohí používatelia siete X s jej vyjadreniami súhlasia:

„Zmrazený konflikt je len tikajúca bomba. Rusko neprestane, kým nebude rozhodne porazené.“

„To je jasné. Ak budú sankcie zrušené, Rusko si jednoducho upevní svoje zisky a pripraví sa na ďalší útok.“

„Milujem túto dánsku premiérku. Hovorí nahlas to, čo si myslia všetci európski lídri.“

Frederiksenová tak jasne naznačuje, že Ukrajina nesmie byť ponechaná napospas osudu a že Európa musí byť pripravená na akýkoľvek scenár.