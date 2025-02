Vedci prišli s bizarným plánom: Krokodílom chcú zhnusiť jedlo

AUSTRÁLIA - Americký autor kníh pre deti známy ako Dr. Seuss kedysi prirovnal Grincha "k nežnej sladkosti krokodíla trpiaceho nevoľnosťou" - a možno pritom vedel viac, než sám tušil. Keď sa krokodílom urobí zle, nevyvrátia tieto zubaté plazy to, čo práve zožrali. Namiesto toho upadnú do letargie, ležia a vôbec ich neláka plávať za ďalším jedlom. To chcú využiť vedci v Austrálii, ktorí veria, že trocha nevoľnosti môže krokodílmi pomôcť zachrániť pred jedovatým škodcom, napísal spravodajský server The New York Times.