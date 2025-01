MIMORIADNY ONLINE Ukrajina vyhlásila letecký poplach! Do vzduchu museli poľské stíhačky

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA, KYJEV - Blízky poradca ruského prezidenta Vladimira Putina a bývalý tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev v utorok vyhlásil, že Ukrajina a Moldavsko by v budúcnosti mohli úplne prísť o svoju nezávislosť. Uviedol to v rozhovore pre bulvárny denník Komsomoľskaja Pravda. Informuje o tom agentúra DPA a portál Moscow Times. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.