Kríza v európskom letectve: Čínske spoločnosti útočia na trh s letenkami

ČÍNA - Tri najväčšie letecké spoločnosti v Číne, nad ktorými má kontrolu vláda v Pekingu, rýchlo expandujú na európskom trhu. Využívajú to, že môžu na trasách medzi Európou a Čínou využívať najkratšie cesty cez Rusko, zatiaľ čo európskym dopravcom vo využití rovnakej cesty bránia sankcie. Napísal to britský denník Financial Times (FT). Sankcie sú výsledkom sporu medzi západnými štátmi a Ruskom kvôli vojne na Ukrajine.