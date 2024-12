Útočník z Magdeburgu hrozil činom, ktorý vzbudí pozornosť aj v zahraničí

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / AP)

SCHWERIN - Páchateľ piatkového útoku na vianočných trhoch v Magdeburgu Talib A., ktorý pochádza zo Saudskej Arábie, sa už v minulosti vyhrážal násilnými činmi v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, kde žil od októbra 2011 do januára 2016. Na tlačovej konferencii vo Schwerine to v nedeľu povedal tamojší minister vnútra Christian Pegel, informuje o tom agentúra DPA a webu týždenník Der Spiegel.

Talib A. je podľa médií psychiater na väzenskej klinike, ktorý žil v Nemecku od roku 2006. Časť svojho odborného výcviku absolvoval v Stralsunde. V spore o uznanie výsledkov skúšok sa predstaviteľom miestnej lekárskej komory v Rostocku vyhrážal spáchaním činu, ktorý „získa medzinárodnú pozornosť“. Odkázal pritom na útok na Bostonský maratón z 15. apríla 2013, ktorý sa odohral len dva dni predtým. V roku 2013 mu okresný súd v Rostocku za to uložil pokutu za narušenie verejného poriadku.

Úrady následne vykonali u muža aj domovú prehliadku, podľa Pegela však nenašli žiadne dôkazy, že skutočne pripravoval na útok, ani žiadne prepojenie na islamistov. „Naopak, zdalo sa, že sa od nich dištancuje a zastáva opačný postoj,“ uviedol Pegel.

Podozrivý z vyvíjania nátlaku

V januári 2014 bol Talib A. podozrivý z vyvíjania nátlaku. Úrad v Stralsunde vtedy žiadal o sociálnu podporu a znova sa vyhrážal, že ak ju nedostane, podnikne kroky, ktoré vzbudia pozornosť. Taktiež pohrozil, že ak jeho žiadosť odmietnu, zabije sa. Pegel spresnil, že polícia si následne Taliba A. predvolala. Upozornila ho na dôsledky takéhoto konania a oznámila mu, že ho bude mať pod drobnohľadom.

V októbri 2014 sa v liste súdnemu orgánu sťažoval na svoje odsúdenie z roku 2013 a urážlivo sa vyjadroval o sudcoch v Rostocku. V septembri 2015 sa na svoje odsúdenie sťažoval na úrade spolkového kancelára. Sudcov, ktorí ho v roku 2013 odsúdili, označil za rasistov a pohrozil, že zváži zaobstaranie zbrane. Tiež vyhlásil, že ústava Nemecka je už vo svojej podstate xenofóbna.

Nebol klasifikovaný ako nebezpečná osoba

Napriek tomu nebol Talib A. klasifikovaný ako nebezpečná osoba, uviedol Pegel. Na to by podľa neho museli existovať podozrenia o ideologickom prepojení alebo náznaky konkrétnych príprav na trestný čin, no nič také nebolo k dispozícii.

Minister Pegel poznamenal, že detailnejšie informácie nemôže poskytnúť, pretože mnohé dokumenty boli po uplynutí zákonných lehôt zničené. Talib A. v piatok krátko po 19.00 h prenajatým vozidlom vrážal na ľudí na vianočných troch v Magdeburgu. Jeho čin si vyžiadal päť mŕtvych - štyroch dospelých a deväťročné dieťa – a vyše 200 zranených. Policajti ho bezprostredne po čine zadržali.