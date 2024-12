Trump si opäť uťahoval z Kanady. Tvrdí, že by sa mala stať 51. štátom USA

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

"Mnohí Kanaďania chcú, aby sa Kanada stala 51. štátom,“ napísal Trump. "Ušetrili by obrovské peniaze na daniach a obrane. Myslím si, že je to skvelý nápad - 51. štát!" vyhlásil. Trump si zo susednej krajiny uťahuje od stretnutia s premiérom Trudeauom 29. novembra v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Vopred neohlásená schôdzka sa uskutočnila po tom, ako Trump pohrozil, že zavedie 25-percentné clo na všetok kanadský tovar. Ako dôvod uviedol, že Kanada nedokáže vyriešiť problémy s drogami, migráciou na hraniciach s USA a obchodný deficit 100 miliárd dolárov.

Trudeau argumentoval, že takéto clo by zničilo kanadskú ekonomiku. Trump mu podľa informácii televízie Fox News navrhol, že by sa tomu dalo vyhnúť, keby sa Kanada stala 51. federálnym štátom USA. Povedal tiež, že premiér je lepší titul, hoci by stále mohol byť guvernérom 51. štátu. Trumpove poznámky vyvolali v Ottawe rozhorčenie a viacerí ich označili za nevtipné, ponižujúce a ako nenápadnú hrozbu nastupujúceho lídra USA. Vláda premiéra Trudeaua navyše v súčasnosti čelí personálnej kríze. V pondelok kabinet opustila vplyvná vicepremiérka Chrystia Freelandová pre nezhody s premiérom ohľadne reakcie na Trumpom avizované clá. Prieskum verejnej mienky spoločnosti Leger tento týždeň ukázal, že 13 percent Kanaďanov podporuje myšlienku spojenia so svojím južným susedom, pripomína AFP.