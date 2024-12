Gruzínska prezidentka poukazuje na policajné násilie voči zadržaným demonštrantom

Protesty v Gruzínsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Protestné demonštrácie sa konali aj v mestách Batumi, Kobuleti, Ozurgeti a inde. Protesty opäť sprevádzali potýčky demonštrantov s políciou. Obyvatelia Tbilisi sa v pondelok večer zišli pred parlamentom a na hlavnej dopravnej tepne Tbilisi - Rustaveliho triede. Polícia sa snažila dav rozohnať pomocou vodných diel a korenistého slzotvorného spreja. Demonštranti sa napriek tomu odmietli rozísť.

archívne video

Bitka v gruzínskom parlamente (Zdroj: X)

Gruzínske médiá informovali, že počas následného zásahu proti demonštrantom došlo k početným zadržaniam. Kým demonštranti počas zásahu policajtov odpaľovali pyrotechniku a hádzali kamene a iné predmety, jednotky osobitného určenia proti nim použili slzotvorný plyn a vodné delá. Polícia neskôr uviedla, že vzhľadom na agresívne správanie demonštrantov bola nútená zasiahnuť "proporčne primeranou silou". Polícii sa dav napokon podarilo rozohnať a vytlačiť z námestia pred parlamentom k Námestiu republiky.

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vo svojom statuse na sieti X napísala, že mnohí zo zadržaných demonštrantov mali zranenia hlavy a tváre, vrátane zlomených kostí a očných jamiek. Odvolávajúc sa na právnikov, ktorí zastupujú zadržaných, uviedla, že niektorí ľudia boli medzi zatknutím a prevozom do väzenských zariadení systematicky bití.

Protesty v Gruzínsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Viaceré miestne médiá informovali, že kaviarne v blízkosti epicentra demonštrácie ponúkali demonštrantom zadarmo kávu, polievky a teplé jedlá. Chrámy a obchody ukryli aktivistov, ktorých prenasledovali príslušníci zásahových jednotiek.

V pondelok sa k nim pridali aj školáci a študenti, ale i učitelia - napriek tomu, že minister školstva všetkých vyzval, aby sa vrátili do tried a posluchární, doplnilo Rádio Sloboda (RFE/RL). Krátko pred pondelkovým protestom gruzínsky premiér Irakli Kobachidze na tlačovej konferencii uviedol, že Gruzínsko je naďalej odhodlané vstúpiť do EÚ.

"Chcem všetkých ubezpečiť, že európska integrácia sa neodkladá, ale bude pokračovať s maximálnym úsilím," povedal, pričom však dodal: "Jediná vec, ktorú sme odmietli, je hanebné a urážlivé vydieranie".

Protesty v Gruzínsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Podľa britskej stanice BBC premiér súčasne odmietol možnosť rokovaní s predstaviteľmi opozície. Pripomenul, že "akékoľvek porušenie zákona bude prísne potrestané". "Ani politici, ktorí sa skrývajú vo svojich kanceláriách a vydávajú svojich násilných prívržencov napospas prísnemu trestu, neuniknú zodpovednosti," varoval.

Zurabišviliová deklarovala, že východisko zo súčasnej krízy vo svojej krajine vidí v obnovení práce predchádzajúceho parlamentu pred konaním nových volieb. Kľúčové je podľa nej urýchlené zasadnutie Ústavného súdu, kde by sa malo rozhodnúť o jej žiadosti na uznanie parlamentných volieb z 26. októbra za protiústavné.

Kobachidze označil toto prezidentkino vyhlásenie za trestný čin, za ktorý by človek mal byť uväznený. Následne na adresu prezidentky poznamenal, že nikto by nechcel zatknúť "72-ročnú ženu s ťažkou emocionálnou traumou z minulosti".

MZVEZ upozorňuje na možné demonštrácie v niektorých mestách Gruzínska

V centre hlavného mesta Gruzínska, Tbilisi, prípadne aj v ďalších mestách krajiny sa môžu konať demonštrácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na to upozorňuje na svojom webe.

"Vyzývame preto na venovanie zvýšenej pozornosti zásadám osobnej bezpečnosti a zváženie nevyhnutnosti prítomnosti v Tbilisi, najmä na a v okolí Freedom Square, Rustaveli Avenue, Heroes Square a budovy parlamentu vo večerných a nočných hodinách," uviedol rezort. Odporúča celkovo vyhýbať sa zhromaždeniam a demonštráciám.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Tbilisi (+995 577 335 133) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).