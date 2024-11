MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj navrhuje, aby do NATO najprv vstúpila iba neokupovaná časť Ukrajiny

Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 65. ukrajinskej mechanizovanej brigády, servisný technik vysvetľuje, ako ovládať pozemný dron Gnom 2 v regióne Záporoží na Ukrajine. (Zdroj: SITA/AP/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol ako možné riešenie vojny s Ruskom vstup Ukrajiny do NATO, ale zatiaľ iba v rámci územia, ktoré v súčasnosti ovláda Kyjev. Ochranný dáždnik NATO by Ukrajine potom umožnil diplomatickou cestou rokovať o vrátení územia obsadeného Ruskom, pričom Aliancia by celý čas Ukrajinu uznávala v rámci jej medzinárodne platných hraníc. Zelenskyj to uviedol v piatok odvysielanom rozhovore pre britskú stanicu Sky News.

Naživo z Ukrajiny

archívne video

Deň seržanta ozbrojených síl Ukrajiny: hlavný seržant práporu (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

7:02 Nové ukrajinské jednotky sa presúvajú na silne ohrozené frontové pozície v oblasti Pokrovsk a Kurachove v reakcii na ruský postup na východe Ukrajiny, oznámil v piatok hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. Informuje o tom agentúra DPA.

6:43 Ukrajinský súd odsúdil 43-ročnú ženu na 15 rokov väzenia za napomáhanie ruským vojenským operáciám a pokus o útek do Ruska.

6:10 Ukrajinský básnik, prozaik a scenárista Myroslav Herasymovyč bol zabitý v akcii 25. novembra v Avdiivke v Doneckej oblasti, uvádza sa v príspevku jeho brata na Facebooku.

⚡️Ukrainian poet Myroslav Herasymovych killed on front line.



Ukrainian poet, prose writer, and screenwriter Myroslav Herasymovych was killed in action on Nov. 25 in Avdiivka, Donetsk Oblast, according to his brother’s Facebook post.https://t.co/GnLljtXZzU — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 30, 2024

Zelenskyj navrhuje, aby do NATO najprv vstúpila iba neokupovaná časť Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol ako možné riešenie vojny s Ruskom vstup Ukrajiny do NATO, ale zatiaľ iba v rámci územia, ktoré v súčasnosti ovláda Kyjev. Ochranný dáždnik NATO by Ukrajine potom umožnil diplomatickou cestou rokovať o vrátení územia obsadeného Ruskom, pričom Aliancia by celý čas Ukrajinu uznávala v rámci jej medzinárodne platných hraníc. Zelenskyj to uviedol v piatok odvysielanom rozhovore pre britskú stanicu Sky News.

"Toto je riešenie, ako zastaviť horúcu fázu vojny, pretože členstvo v NATO môžeme dať len tej časti Ukrajiny, ktorá je pod našou kontrolou," povedal Zelenskyj s tým, že pozvánka do NATO sa ale musí týkať celej Ukrajiny. "Nemôžete pozvať len jednu časť krajiny," upozornil. Zelenskyj tiež zdôraznil potrebu dosiahnuť prímerie. Následne by malo NATO "okamžite" pokryť ukrajinské územie pod kontrolou Kyjeva, lebo ruský prezident Vladimir Putin "sa inak vráti".

Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini)

Reagoval tak na otázku k medializovaným správam, že jeden z plánov novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa na ukončenie vojny by mohol spočívať v tom, že Ukrajina odstúpi Rusku územie, ktoré zabralo, výmenou za svoje členstvo v NATO.

Ukrajinský prezident v rozhovore podľa sumára stanice Sky News prvýkrát naznačil dohodu o prímerí, ktorá by zahŕňala ruskú kontrolu nad ukrajinským územím. Počas celého konfliktu totiž nikdy nepovedal, že by Rusku odstúpil akékoľvek okupované ukrajinské územie, a to ani Krymský polostrov, ktorý Moskva nezákonne anketovala v roku 2014.

Iba niekoľko hodín pred zverejním rozhovoru agentúra Reuters napísala, že šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v liste požiadal svojich náprotivkov z členských štátov NATO, aby na ministerskom zasadnutí, ktoré sa bude konať budúci týždeň v Bruseli, podporili rozhodnutie pozvať Ukrajinu do Aliancie. Šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojich deklarovaných podmienkach ukončenia vojny stanovuje, že Ukrajina sa musí vzdať svojich ambícií vstúpiť do NATO a musí stiahnuť všetky jednotky zo svojich regiónov, na ktoré si robí nároky Rusko.