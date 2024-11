MIMORIADNY ONLINE Poplach po celej Ukrajine! Rusko opäť utočí aj na energetickú infraštruktúru

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Na celom území Ukrajiny bol vo štvrtok nadránom vyhlásený letecký poplach. Ukrajinské letectvo ohlásilo vzlet siedmich bombardérov Tu-95MS z Murmanskej oblasti na severozápade Ruska, ako aj odpálenie riadených striel z Čierneho mora, informovala vo štvrtok britská stanica BBC. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.