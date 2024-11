Hackeri v Maďarsku sa dostali k informáciám armádnej agentúry pre obstarávanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Medzinárodná hackerská skupina zrejme získala prístup k serverom Maďarskej agentúry pre armádne obstarávanie (VBÜ) a teraz požaduje päť miliónov dolárov (4,7 milióna eur) na odomknutie uzamknutých údajov a za to, že ich nezverejní. Napísal to vo štvrtok server hang.hu.

Tzv. screenshoty (snímky obrazovky) závažných vojenských tajomstiev, napríklad rôznych spôsobilostí maďarských ozbrojených síl, ako aj e-maily, mená pracovníkov a údaje o armádnych obstarávaniach sú už dostupné na darkwebe, píše server.

archívne video

Anonymous - útok na Facebook

Odborník na IT bezpečnosť Ferenc Frész v stredu večer na svojom účte na Facebooku napísal, že skupina INC Ransomware napadla, stiahla a zašifrovala celý obsah súborového servera VBÜ. Do roku 2025 môže na základe tohto útoku dôjsť k úplnému zastaveniu obstarávania.

Server citoval z webovej stránky hackerskej skupiny, kde bolo 6. novembra zverejnené, že od maďarských štátnych orgánov žiadajú päť miliónov dolárov, pričom už zverejnili desiatky screenshotov počítačových knižníc, ku ktorým mali prístup. Zverejnili ďalej aj e-maily, účtovné materiály, zoznamy vojenských obstarávacích dokumentov, investičné plány a neverejné materiály o vojenských spôsobilostiach krajiny.

INC Ransom je medzinárodná skupina, ktorá útočí takzvaným ransomvérovým vírusom piatej generácie. Snažia sa hlavne preniknúť do IT systémov veľkých amerických a európskych spoločností a vládnych agentúr.

Na stránke maďarského vojenského úradu sa objavila informácia o "poruche" a o prerušení prevádzky servera VBÜ z dôvodu poruchy IT. Porucha bola podľa vojenského úradu 22. októbra úplne odstránená. K otázkam hang.hu o hackerskom útoku sa zatiaľ kompetentné orgány nevyjadrili.