V Nemecku nudistov ubúda, vo Francúzsku od pandémie záujem o nahotu rastie

FRANCÚZSKO - Nahota sa opäť vracia do módy, prinajmenšom vo Francúzsku, kde pribúda ľudí, ktorí sa v mene slobody zbavujú oblečenia. Nedávny vzostup naturizmu sa datuje od pandemických uzáver, z ktorých Francúzi zrejme vyšli s túžbou odhodiť spoločenské obmedzenia v snahe o to, čo mnohí považujú za zdravší, slobodnejší a ekologickejší životný štýl, napísal denník The Times.