Izraelská armáda útočí na mesto Súr na juhu Libanonu: Predtým informovala o evakuácii obyvateľov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

Aktualizované 13:01 - Izraelská armáda útočí na mesto Súr na juhu Libanonu, ktorého obyvateľov vyzvala v stredu ráno na evakuáciu. Informujú o tom spravodajcovia agentúry AFP, ktorí na území tohto pobrežného mesta zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO zaevidovali už najmenej štyri útoky.

AFP tiež odvysielala z miesta zábery, zachytávajúce hustý čierny dym valiaci sa z viacerých tamojších štvrtí. Izraelská armáda predtým obyvateľov viacerých častí mesta varovala pred blížiacimi sa útokmi a vyzvala ich na odchod. Niektoré časti vytýčenej oblasti určenej na evakuáciu sa pritom nachádzali len zhruba 500 metrov od starobylých ruín mesta, približuje AFP.

12:25 - Na severe Pásma Gazy odložili záverečnú fázu očkovania proti detskej obrne z dôvodu pretrvávajúceho izraelského bombardovania, masového vysídľovania obyvateľstva aj nedostatočného prístupu do niektorých oblastí. Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje agentúra Reuters.

11:59 - Libanon je na pokraji zrútenia a humanitárna situácia tam je zo dňa na deň zúfalejšia, varovala v stredu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková po svojom príchode do hlavného mesta Bejrút. Informuje agentúra AFP.

Baerbocková do Libanonu pricestovala na vopred neohlásenú návštevu. Od 7. októbra minulého roka, keď palestínske komandá zaútočili na juh Izraela, ide o jej už 12. cestu na Blízkom východe. V regióne naďalej prebieha vojna v Pásme Gazy a izraelská armáda od konca septembra v Libanone zasahuje aj proti militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré na Izrael pravidelne útočí raketami a dronmi.

10:18 - Izraelské letectvo dnes zostrelilo dve rakety vypálené z Libanonu, kvôli ktorým sa rozozneli sirény v Tel Avive. V meste bol práve na návšteve americký minister zahraničia Antony Blinken. Podľa agentúry Reuters o tom informovala izraelská armáda. Počas útoku nebol nikto zranený.

10:03 - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa predĺžila pozastavenie letov do iránskej metropoly Teherán a libanonského hlavného mesta Bejrút až do začiatku budúceho roka. K opatreniu pristúpila v súvislosti s obavami z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe, informuje Reuters.

9.58 - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na záver svojej návštevy v Tel Avive vyzval Izrael, aby využil príležitosť vytvorenú rozbitím značnej časti kapacity Hamasu a zabitím vodcu tohto hnutia Jahju Sinwára a ukončil vojnu v Pásme Gazy. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Sinwára, považovaného za strojcu útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, izraelská armáda zlikvidovala minulý týždeň v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.

Hovorca izraelskej armády uviedol, ktoré ulice majú byť evakuované

Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai zverejnil na platforme X mapu ulíc, ktorých sa to týka. "Musíte okamžite odísť z oblasti vyznačenej červenou farbou a zamieriť na sever od rieky Awalí. Každý, kto sa nachádza v blízkosti zariadení či bojovej techniky Hizballáhu, tým ohrozuje svoj život," napísal v arabčine.

archívne video

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Letecká operácia izraelskej armády proti baštám Hizballáhu v južnom Libanone a na juhu metropoly Bejrút sa začala 23. septembra. Izrael v jej rámci zasiahol aj miesta, kde sa nachádzali vplyvní velitelia Hizballáhu vrátane jeho dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha - ten prišiel o život 27. septembra pri nálete na Bejrút.

Deklarovaným konečným cieľom izraelskej operácie na juhu Libanonu je návrat evakuovaných obyvateľov severu Izraela do svojich domovov a vytlačenie Hizballáhu z blízkosti severnej hranice, ktorú má Izrael spoločnú s Libanonom, a likvidácia infraštruktúry využívanej Hizballáhom na útoky na sever Izraela. Tie sú od 8. októbra 2023 prakticky na dennom poriadku, pričom Hizballáhu sa v ojedinelých prípadoch darí zasiahnuť aj ciele vo vnútrozemí Izraela.

V noci na 1. októbra Izrael spustil na juhu Libanonu aj pozemnú operáciu, ktorá má byť územne obmedzená a jej cieľom je zničiť bašty Hizballáhu blízko hraníc, odkiaľ už mesiace ostreľuje sever židovského štátu.