MIMORIADNY ONLINE Biden prisľúbil ďalšiu pomoc pre Ukrajinu: Moskva a Kyjev si údajne vymenili 95 zajatých vojakov

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

BERLÍN - Americký prezident Joe Biden spoločne s vrcholovými predstaviteľmi Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie v piatok prisľúbil pokračovanie pomoci pre Ukrajinu a odsúdil "ruskú agresívnu vojnu". Informovala o tom agentúra AFP.