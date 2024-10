MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky si vyžiadali jednu obeť a najmenej 11 zranených: Ukrajina poprela dodávky dronov do Mali

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

KYJEV, MOSKVA - Ruský vzdušný útok na Mykolajivskú oblasť na juhu Ukrajiny si vyžiadal jednu obeť, najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia, uviedol v utorok miestny gubernátor. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.