MIMORIADNY ONLINE Slovensko je pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine: NATO prehodnotí vzťah s Ruskom

Húfnica M119. (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine aj tým, že by v prípade potreby hostilo niektoré z predprípravných rokovaní k mierovému summitu. V TASR TV to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Situáciu sledujeme ONLINE.