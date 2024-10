MIMORIADNY ONLINE Vojna nekončí! Ukrajine sa v Kurskej oblasti darí udržiavať tlak na ruské jednotky

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinské sily udržiavajú v pohraničnej ruskej Kurskej oblasti dostatočný tlak na ruské jednotky. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje Informuje agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.