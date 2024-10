MIMORIADNY ONLINE Ruský útok zasiahol civilnú loď v Odese! Harrisová sa nestretne s Putinom bez Kyjeva

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV, MOSKVA - Ruská raketa zasiahla v pondelok v prístave v meste Odesa na juhu Ukrajiny loď plaviacu sa pod vlajkou Palau. Pri útoku zahynul jeden občan Ukrajiny a zranenia utrpeli piati cudzinci, oznámil gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Ide už o druhý takýto útok za dva dni, informuje agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.