MIMORIADNY ONLINE Na Kryme vypukol požiar skladu pohonných hmôt! Vlády SR a Ukrajiny budú spoločne diskutovať

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

KYJEV, MOSKVA - V pondelok sa pri ukrajinskom meste Užhorod stretnú členovia vlád Slovenska a Ukrajiny. Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ budú diskutovať o cestovnej mape - pláne spoločných aktivít medzi Ukrajinou a SR, ktorú podpísali na prvom spoločnom rokovaní vlád v apríli v Michalovciach. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.