MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj označil situáciu na fronte za veľmi náročnú! Putin nariadil odvod nových vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV, MOSKVA - Situácia na frontovej línii na Ukrajine je "veľmi náročná", uviedol v noci na utorok vo svojom pravidelnom videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje agentúra DPA. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.