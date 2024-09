Fiala chce, aby vládny chaos skončil v pondelok: Piráti podľa neho odchádzajú

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová )

PRAHA - Český premiér Petr Fiala chce, aby sa súčasná situácia, v ktorej sa nachádza česká vláda, skončila v pondelok. Vtedy by sa malo uzavrieť hlasovanie Pirátov o tom, či vo vláde skončia. Ich šéf Ivan Bartoš, ktorého Fiala v utorok odvolal z funkcie ministra, mu však podľa neho už oznámil, že strana v jeho kabinete tak či tak skončí. Premiér dodal, že na "klamstvá a ohováranie", ktoré podľa jeho slov z úst Pirátov od utorka zazneli, nebude reagovať, lebo nechce jatriť atmosféru. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Chápem, že máme rôzne politické názory a sme v niektorých chvíľach politickí súperi, aj keď niekedy môžeme spolupracovať vo vláde a podobne. Ale jedno je pre mňa neprijateľné, aby sa klamalo a šírilo sa ohováranie. To je politika, ktorú ja robiť nebudem a ani v záujme ČR na to nebudem reagovať," komentoval Fiala slová Bartoša o analýze, ktorú vláda zadala expertom, aby vyhodnotili skutočný stav digitalizácie stavebného konania, ktoré mal Bartoš na starosti. Podľa Fialu boli jej výsledky zdrvujúce, minister ju však označil za "politický kalkul" so zámerom "vyhodiť ho" z vlády.

Kedy Piráti skutočne odídu?

"Atmosféru nebudem ďalej jatriť a nebudem reagovať na veci, ktoré sa dajú nazvať, mierne povedané, nepravdami. Poďme ďalej, je tu mnoho vecí, ktoré musíme v záujme ČR riešiť," dodal predseda vlády.

Teraz by podľa neho mali nastať koaličné rokovania a ďalšie kroky, ale tie závisia od toho, kedy Piráti skutočne odídu. "Prebieha nejaké hlasovanie (na fóre Pirátov), súčasne odchod už bol predsedom strany avizovaný. Ministri, ktorí zostali vo vláde, zatiaľ nepodali rezignáciu, a to sú všetko kroky, na ktoré musím počkať. Avšak ja chcem, aby toto všetko skončilo do pondelka a od pondelka bolo jasné," zdôraznil Fiala.

Kto bude viesť rezort pre miestny rozvoj?

V liste, ktorý poslal prezidentovi Petrovi Pavlovi, navrhol, aby bol vedením rezortu pre miestny rozvoj poverený minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Premiér verí, že pôjde o krátkodobé riešenie. Keď Piráti z vlády odídu, väčšina koalície bude 104 hlasov z 200, s tým budú podľa ministra financií Zbyňka Stanjuru musieť počítať pri schvaľovaní zákonov.