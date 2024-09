Izraelská armáda a Hizballáh obnovili raketové útoky na území nepriateľa

Izrael a Hizballáh obnovili raketové útoky (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

Izraelská armáda o svojich nočných úderoch informovala na sieti X, kde zverejnila aj video. Zároveň uviedla, že pri úderoch v južnom Libanone došlo k následným výbuchom munície Hizballáhu. Hizballáh uviedol, že o 04:00 miestneho času (03:00 SELČ) udrel na izraelskú továreň na výbušniny a trikrát zaútočil na letisko Megiddo v severnom Izraeli, píše agentúra Reuters.

archívne video

Elitné špeciálne jednotky Hizballáhu predstavuje bezprostrednú hrozbu smerom k severnej hranici Izraela (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Emirátské aerolínie Emirates, Etihad a FlyDubai podľa agentúry AP dnes kvôli bezpečnostnej situácii zrušili lety do Libanonu. Prílety a odlety na Ben Gurionovo medzinárodné letisko pri Tel Avive podľa izraelskej stanice Channel 12 zrušili letecké spoločnosti Wizz Air, British Airways a Azerbaijan Airlines. Viaceré letecké spoločnosti pritom len nedávno obnovili lety do Izraela po tom, ako ich prerušili po teroristickom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael vlani 7. októbra, ktorý následne spustil vojnu v Pásme Gazy a cezhraničné boje medzi Izraelom a Hizballáhom.

Izraelské pondelkové útoky na juhu a východe Libanonu si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali životy 492 ľudí, vrátane 35 detí a 58 žien. Ďalších 1645 osôb utrpelo zranenia. Vzdušné údery proti skladom a odpaliskám rakiet Hizballáhu boli najväčšou izraelskou akciou tohto druhu v Libanone od vojny s Hizballáhom v roku 2006.

Izrael zostáva otvorený zmierneniu napätia s Hizballáhom

Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na utorok neprijal žiadne nové rozhodnutia o ofenzíve izraelskej armády v Libanone a naďalej zostáva otvorený zmierneniu napätia, ak bude proiránske militantné hnutie Hizballáh ochotné dosiahnuť dohodu. S odvolaním sa na informované vládne zdroje to uviedol nemenovaný zdroj denníka The Times of Israel (TOI).

Útoky na ciele v južnom a východnom v Libanone, ktoré izraelská armáda podniká od pondelka rána, si doteraz vyžiadali životy najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 58 žien. Libanonské ministerstvo zdravotníctva eviduje nateraz 1645 zranených. Tisíce civilistov ušli zo svojich domovov, doplnil web L'Orient-Le Jour.

Zdroje oboznámené s rokovaniami izraelského bezpečnostného kabinetu podľa TOI konštatovali, že nateraz zostáva nejasné, či po spustení veľkej leteckej ofenzívy proti Hizballáhu - operácie nazvanej Severné šípy (Northern arrows) - Izrael smeruje k totálnej vojne.

Izraelskí ministri počas tohto stretnutia konštatovali, že je dôležité, aby premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň napriek bojom odcestoval do New Yorku a vystúpil tam na Valnom zhromaždení OSN, pretože je "to dôležitá PR príležitosť". Netanjahuova kancelária v noci na utorok potvrdila premiérovu cestu do USA, ale dodala, že odlet sa odkladá na stredu večer.

Hizballáh a Izrael vedú cezhraničnú vojnu prakticky od začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Obe strany v poslednom čase svoje útoky zintenzívnili, a to aj napriek varovaniam medzinárodného spoločenstva, ktoré má obavy z rozšírenia konfliktu do iných regiónov.

Izraelská armáda a Hizballáh obnovili raketové útoky na území nepriateľa

Libanonské proiránske hnutie Hizballáh v utorok ráno pri svojom útoku na sever Izraela vypálilo viac ako 65 rakiet. Väčšina z rakiet bola zneškodnená. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informovala agentúra AFP.

O obnovení útokov zo strany izraelskej armády informovali však aj libanonské úrady citované webom L'Orient-Le Jour. Pod paľbou sa ocitli lokality na juhu a v údolí Bikáa na východe Libanonu pri hraniciach so Sýriou.

Izraelská armáda vo svojom vyhlásení spresnila, že k raketovým útokom z Libanonu došlo v čase medzi 09.36 h a 09.44 h miestneho času. Oficiálne správy o prípadných obetiach, zranených alebo materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.

Denník The Times of Israel (TOI) informoval o ľahkom zranení 58-ročnej ženy, ktorú pri raketovom útoku na oblasť v blízkosti mesta Haifa zranil šrapnel. V okolí mesta Kirjat Šmona zasahovali hasiči pri požiari. TOI na svojom webe informoval, že v izraelských komunitách blízko hraníc s Libanonom sa rozzvučali sirény varujúce obyvateľstvo pred raketovou paľbou.