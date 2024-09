MIMORIADNY ONLINE Nočný útok na Kyjev: Ukrajinská armáda bojuje proti iránskym dronom Šáhid

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinský systém protivzdušnej obrany v noci na stredu odrážal dronový útok, ktorého terčom boli okrajové časti Kyjeva. Podľa agentúry Reuters o tom na platforme Telegram informovala vojenská správa ukrajinskej metropoly. Situáciu sledujeme ONLINE.