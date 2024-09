KATASTROFA v Česku! Povodňová vlna dorazila na Olomoucko a Přerovsko: Mesto Litovel je ÚPLNE uzavreté

(Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

OLOMOUC - Povodňová vlna v noci na dnes dorazila z Jeseníkov do strednej časti Olomouckého kraja, kde sa postupne zvyšujú hladiny vodných tokov. Na rade miest platí tretí stupeň povodňovej aktivity, teda ohrozenie. V Litovli na Olomoucku voda zaplavila časť mesta. V Přerove nad ránom kulminovala rieka Bečva, z koryta sa do ulíc mesta nevyliala a jej hladina by už mala klesať.