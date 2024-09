Počasie nešetrí ani našich susedov: V Česku prebieha evakuácia, desaťtisíce domácností sú bez elektriny!

(Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

aktualizované 12:40 Minister životného prostredia ČR Petr Hladík v sobotu napoludnie informoval, že na celom území Českej republiky zasiahnutom silným dažďom sa už fakticky naplnili absorpčné schopnosti pôdy a lesov. Zrážky napĺňajú vodné toky, dodal minister s tým, že v nedeľu by už podľa predikcie malo pršať menej. V Jeseníkoch však stále môže spadnúť 80 až 100 milimetrov zrážok, upozornil minister podľa správy zverejnenej na webe denníka iDNES.cz.

aktualizované 12:24 Vodovody a kanalizácia Jesenicka odporúčajú ľuďom vzhľadom na povodňovú situáciu v regióne prevárania vody z vodovodného radu. Vyplýva to z informácií zverejnených zástupcami jesenickej radnice na sociálnej sieti. Vodu zo studne by mali ľudia prevárať vždy, čo zabezpečí, aby bola hygienicky nezávadná. Rieka Biela, ktorá Jeseníkom preteká, je na druhom stupni povodňovej aktivity, ktorý znamená pohotovosť.

aktualizované 12:23 Nielen celé Jesenicko, ale tiež Ostravsko a Opavsko dnes zasiahnu veľmi výdatné dažde. Spadnúť tam môže aj 230 milimetrov zrážok. Po rokovaní Ústrednej povodňovej komisie to dnes povedal minister životného prostredia Peter Hladík (KDU-ČSL). V nedeľu by malo podľa predikcie pršať menej ako dnes, avšak napríklad v Jeseníkoch podľa neho stále môže padnúť 80 až 100 milimetrov zrážok. Zlou správou je, že bude pršať aj v pondelok, uviedol Hladík.

aktualizované 12:00 Ústredná povodňová komisia vyzvala hejtmana Moravskosliezskeho kraja Jozefa Belicu (ANO) na vyhlásenie stavu nebezpečenstva podľa krízového zákona. Po dnešnom rokovaní komisie to oznámil minister životného prostredia Petr Hladík (KDU-ČSL).

aktualizované 11:40 Český prezident Petr Pavel vyjadril uznanie každému, kto sa podieľa na zvládnutí aktuálnej situácie spôsobenej nepriaznivým počasím. Nasadenie zložiek a solidarita ľudí sú podľa neho predpokladom, že Česko krízu zvládne. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa v Prahe. "Asi ako všetci v našej krajine, sledujem už niekoľko dní veľmi pozorne varovania hydrometeorológov, aktuálny vývoj situácie, rovnako ako všetky opatrenia prijímané na zmiernenie dôsledkov extrémnych zrážok a následných povodní," napísal Pavel.

aktualizované 11:28 Praha 1 dnes preventívne uzavrela Strelecký ostrov. Radnice ľuďom odporúčajú, aby nechodili do parkov. Kvôli premočenej pôde hrozí, že sa vyvrátia stromy. Uzavreté sú aj detské ihriská v niektorých parkoch. V hlavnom meste by dnes mala pokračovať výstavba protipovodňových zábran, bezprostredné ohrozenie mestu zatiaľ nehrozí.

aktualizované 11:20 Mobilní operátori evidujú lokálne výpadky signálu v desiatkach lokalít najmä v severovýchodných a južných Čechách. Problémy spojené prevažne s prerušenými dodávkami prúdu hlásia na Trutnovsku, v oblasti Krkonoš, Krušných hôr a Šumavy. Uviedli to pre ČTK.

aktualizované 11:10 Starosta Špindlerovho Mlyna odporučil návštevníkom, aby dnes opustili toto známe krkonošské horské stredisko. Existuje riziko, že sa Labe medzi Špindlerovým Mlynom a Vrchlabím vyleje z koryta a hlavná prístupová cesta do strediska bude ťažko prejazdná.

aktualizované 11:00 Silný dážď komplikuje mestskú hromadnú dopravu v Ostrave. Niektoré linky meškajú alebo sú vedené inou trasou. Dopravný podnik Ostrava (DPO) vyzval obyvateľov, aby v prípade, že to nie je nevyhnutne potrebné, necestovali a radšej zostali doma. Na mnohých miestach krajskej metropoly vyliata voda komplikuje aj cestnú dopravu.

aktualizované 10:32 Približne 50 ľudí v Moravskosliezskom kraji už v súvislosti s povodňami muselo opustiť svoje domovy. Evakuáciu v Ostrave-Porube, Širokej Nive na Bruntálsku a Vřesine na Ostravsku zabezpečovali úradníci, polícia či hasiči. Ľudia našli dočasné ubytovanie napríklad na vysokoškolských internátoch či v telocvični. Vyplýva to zo zistení ČTK.

aktualizované 10:08 Povodňový stupeň platil o 9:30 na 169 miestach Českej republiky. Najvyšší stupeň, ktorý znamená ohrozenie, bol na 38 miestach troch desiatok riek či potokov. Niektoré toky sa už vyliali.

aktualizované 10:00 Pražská Zoologická záhrada v Troji zostane dnes a v nedeľu zatvorená. Pre mokrú pôdu a nárazový vietor hrozí pád stromov. Na sieti X to uviedol riaditeľ ZOO Miroslav Bobek.

aktualizované 9:45 Turisti sa dnes nedostanú do Stĺpsko-šošůvských jaskýň v Moravskom krase. Dôvodom sú dažde a zvýšená hladina vody. Opatrenie platí do odvolania, povedal ČTK hovorca Správy jaskýň ČR Pavol Gejdoš.

aktualizované 9:27 Hasiči v celej republike od polnoci do dnešného rána vychádzali kvôli mimoriadne nepriaznivému počasiu k 1127 udalostiam. Najviac zásahov mali zatiaľ v Moravskosliezskom a Pardubickom kraji. V Česku už desiatky hodín intenzívne prší, výdatný dážď prudko dvíha hladiny riek, do toho fúka silný nárazový vietor,

aktualizované 9:00 Dokončenie protipovodňovej ochrany na hlavných brnianskych tokoch potrvá ešte roky a vyžiada si miliardy korún. Pred povodňami nie je dostatočne chránené územie s rozlohou asi desať kilometrov štvorcových, kde žije 24.000 ľudí, a to najmä v južnej časti mesta, uvádza špecializovaný mestský web Voda v Brne.

aktualizované 8:25 V Stredočeskom kraji je zatiaľ povodňový stupeň na šiestich miestach, z toho na troch platí druhý stupeň. Ide o menšie toky - Pitkovický potok a Botič v Priehoniciach a v Jesenici. Vyplýva to z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu.

aktualizované 8:00 Na východe Čiech bolo dnes ráno bez elektrickej energie asi 14.000 domácností, z toho 13.000 v Kráľovskom kraji. Poruchy na vedení vysokého napätia pôsobia polámané a popadané stromy a vetvy vplyvom silného vetra a podmáčaného terénu. ČTK o tom dnes informovala regionálna hovorkyňa spoločnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Najhoršia situácia je na Trutnovsku a Náchodsku. Údaje sú k 7:00.

aktualizované 7:38 Obec Višňová je odrezaná od zvyšku Frýdlantska na Liberecku. Voda z rozvodnenej Smednej zaplavila cesty a dopravu zabezpečuje evakuačný tatra hasičov. Do domov sa zatiaľ voda nedostala. ČTK to povedal starosta Michal Scheidl. "V súčasnosti sme odrezaní od zvyšku sveta. Uzavreté sú obe komunikácie z Predlánc do Višňovej, cesty z Poustky do Minkovic a tiež z Minkovic do Vísky, "uviedol dnes ráno starosta. Pred 7:30 bola hladina Smedenej vo Višňovej-Predlánciach vo výške 273 centimetrov, na dosiahnutie extrémneho stavu, teda 50-ročnej vody, tam chýbalo 63 centimetrov.

aktualizované 7:26 Na Vysočine vystúpila Svratka v Dalečíne na Ždársku na tretí povodňový stupeň. Po dažďoch sa dnes zvyšujú aj hladiny iných tokov, ako sú Sázava, Jihlava alebo Jankovský potok. Vyplýva to z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu.

aktualizované 7:13 Dnes okolo 6:30 bol niektorý z povodňových stupňov na 145 miestach Česka. Tretí stupeň, teda stav ohrozenia, bol na 27 miestach dvoch desiatok tokov. Extrémne povodňové ohrozenie je podľa meteorológov napríklad na Frýdlantsku, Jesenicku, Bruntálsku, Karvinsku, na hornom toku Labe a tiež na juhu Čiech. Hladiny riek budú na mnohých miestach ešte stúpať, uviedol v aktuálnej vyhrážke Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

aktualizované 7:08 Za posledných 24 hodín najviac napršalo v Jeseníkoch a Krkonošiach. V Zlatých Horách na Jesenicku spadlo za ten čas 164 milimetrov vody, teda 164 litrov na meter štvorcový. Na Labskej búde namerali 152 milimetrov a v Jeseníku 130. Vyplýva to z údajov webu Envidata k dnešnej piatej hodine rannej. Extrémne zrážky meteorológovia očakávajú aj dnes. Dažde na mnohých miestach zdvihli hladiny tokov, niektorý z povodňových stupňov platil okolo 6:00 na 138 miestach, tretí povodňový stupeň bol na 23 miestach.

aktualizované 7:00 Kvôli pádu stromov spôsobenému extrémnymi dažďami a vetrom je v Česku mimo prevádzky šesť tratí, uviedla na webe Správa železníc. Väčšinu z nich chce počas rána sprevádzkovať. Trať medzi Křižanmi a Rynolticemi na Liberecku, ktorá bola nezjazdná kvôli pádu stromu, už železničiari sprejazdnili. Zhruba do 9:00 nepôjdu kvôli pádu stromov vlaky na trati medzi Ostromeria a Novou Pakou na Jičínsku, medzi Železným Brodom a Semilami, medzi Českou Lípou a Bakovom nad Jizerou a medzi Jilemnicou a Rokytnicou nad Jizerou.

Nový stupeň ohrozenia

Nový stupeň ohrozenia pribudol na Stružke v Rychvalde na Karvinsku, na Čiernej Opave v Mníchove pri Vrbne pod Pradedom na Bruntálsku, na Třebůvke v Hraničkách na Svitavsku a na Svratke v Dalečíne na Žďársku. Od piatka ohrozenie vodou trvá na Smetej na Liberecku. Vo Višňovej a Predlánke jej hladina vystúpila nad 2,5 metra, teda vysoko nad bežný stav. Tretí povodňový stupeň na Smedenej platí aj vo Frýdlante, kde hasiči od piatkového večera stavajú povodňové steny. Situáciu v meste v noci začal komplikovať prítok Řasnice, ktorého prietok aktuálne presiahol najvyšší stupeň povodňovej aktivity.

Na rovnaký stupeň sa opäť vrátila Vidnávka vo Vidnave na Jesenicku. V tom istom okrese je tiež na Čiernom potoku vo Veľkej Kraši a na Bielej v Mikuloviciach. Od tretej hodiny po polnoci platí ohrozenie na riečke Třebovka v Ústí nad Orlicou a na toku Jevíčka v Chornici na Svitavsku. Od noci je aj na Novohradsku v Luži a na jej malom prítoku Žejbro v Rosiciach na Chrudimsku.

V Krkonošiach trvá tretí stupeň na Labi na vodnom diele Labská v Špindlerovom Mlyne a vo Večre. Od piatka je aj na Svratke v Židlochoviciach na Brniansku a na riečke Čierna v Ličove na Českobudějovicku. Hladiny tokov majú podľa meteorológov naďalej stúpať počas noci a cez víkend. Na niektorých miestach už napršelo úhrnom od piatka 50 až 110 milimetrov zrážok, teda 50 až 110 litrov na meter štvorcový, najviac v Novohradských a Jizerských horách, Krkonošiach, Jeseníkoch. Podľa ČHMÚ je pôda v Krkonošiach, Jizerských a Orlických horách extrémne nasýtená. Veľmi silno nasýtená je v juhočeskej časti Šumavy. Silné nasýtenie pôdy povrchovou vodou je v Jeseníkoch, Beskydoch a Novohradských horách.