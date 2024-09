Hladiny riek v Česku naďalej stúpajú! Padali stromy, extrémne prší a fúka

(Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

aktualizované 7:38 Obec Višňová je odrezaná od zvyšku Frýdlantska na Liberecku. Voda z rozvodnenej Smednej zaplavila cesty a dopravu zabezpečuje evakuačný tatra hasičov. Do domov sa zatiaľ voda nedostala. ČTK to povedal starosta Michal Scheidl. "V súčasnosti sme odrezaní od zvyšku sveta. Uzavreté sú obe komunikácie z Predlánc do Višňovej, cesty z Poustky do Minkovic a tiež z Minkovic do Vísky, "uviedol dnes ráno starosta. Pred 7:30 bola hladina Smedenej vo Višňovej-Predlánciach vo výške 273 centimetrov, na dosiahnutie extrémneho stavu, teda 50-ročnej vody, tam chýbalo 63 centimetrov.

aktualizované 7:26 Na Vysočine vystúpila Svratka v Dalečíne na Ždársku na tretí povodňový stupeň. Po dažďoch sa dnes zvyšujú aj hladiny iných tokov, ako sú Sázava, Jihlava alebo Jankovský potok. Vyplýva to z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu.

aktualizované 7:13 Dnes okolo 6:30 bol niektorý z povodňových stupňov na 145 miestach Česka. Tretí stupeň, teda stav ohrozenia, bol na 27 miestach dvoch desiatok tokov. Extrémne povodňové ohrozenie je podľa meteorológov napríklad na Frýdlantsku, Jesenicku, Bruntálsku, Karvinsku, na hornom toku Labe a tiež na juhu Čiech. Hladiny riek budú na mnohých miestach ešte stúpať, uviedol v aktuálnej vyhrážke Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

aktualizované 7:08 Za posledných 24 hodín najviac napršalo v Jeseníkoch a Krkonošiach. V Zlatých Horách na Jesenicku spadlo za ten čas 164 milimetrov vody, teda 164 litrov na meter štvorcový. Na Labskej búde namerali 152 milimetrov a v Jeseníku 130. Vyplýva to z údajov webu Envidata k dnešnej piatej hodine rannej. Extrémne zrážky meteorológovia očakávajú aj dnes. Dažde na mnohých miestach zdvihli hladiny tokov, niektorý z povodňových stupňov platil okolo 6:00 na 138 miestach, tretí povodňový stupeň bol na 23 miestach.

aktualizované 7:00 Kvôli pádu stromov spôsobenému extrémnymi dažďami a vetrom je v Česku mimo prevádzky šesť tratí, uviedla na webe Správa železníc. Väčšinu z nich chce počas rána sprevádzkovať. Trať medzi Křižanmi a Rynolticemi na Liberecku, ktorá bola nezjazdná kvôli pádu stromu, už železničiari sprejazdnili. Zhruba do 9:00 nepôjdu kvôli pádu stromov vlaky na trati medzi Ostromeria a Novou Pakou na Jičínsku, medzi Železným Brodom a Semilami, medzi Českou Lípou a Bakovom nad Jizerou a medzi Jilemnicou a Rokytnicou nad Jizerou.

Nový stupeň ohrozenia

Nový stupeň ohrozenia pribudol na Stružke v Rychvalde na Karvinsku, na Čiernej Opave v Mníchove pri Vrbne pod Pradedom na Bruntálsku, na Třebůvke v Hraničkách na Svitavsku a na Svratke v Dalečíne na Žďársku. Od piatka ohrozenie vodou trvá na Smetej na Liberecku. Vo Višňovej a Predlánke jej hladina vystúpila nad 2,5 metra, teda vysoko nad bežný stav. Tretí povodňový stupeň na Smedenej platí aj vo Frýdlante, kde hasiči od piatkového večera stavajú povodňové steny. Situáciu v meste v noci začal komplikovať prítok Řasnice, ktorého prietok aktuálne presiahol najvyšší stupeň povodňovej aktivity.

Na rovnaký stupeň sa opäť vrátila Vidnávka vo Vidnave na Jesenicku. V tom istom okrese je tiež na Čiernom potoku vo Veľkej Kraši a na Bielej v Mikuloviciach. Od tretej hodiny po polnoci platí ohrozenie na riečke Třebovka v Ústí nad Orlicou a na toku Jevíčka v Chornici na Svitavsku. Od noci je aj na Novohradsku v Luži a na jej malom prítoku Žejbro v Rosiciach na Chrudimsku.

V Krkonošiach trvá tretí stupeň na Labi na vodnom diele Labská v Špindlerovom Mlyne a vo Večre. Od piatka je aj na Svratke v Židlochoviciach na Brniansku a na riečke Čierna v Ličove na Českobudějovicku. Hladiny tokov majú podľa meteorológov naďalej stúpať počas noci a cez víkend. Na niektorých miestach už napršelo úhrnom od piatka 50 až 110 milimetrov zrážok, teda 50 až 110 litrov na meter štvorcový, najviac v Novohradských a Jizerských horách, Krkonošiach, Jeseníkoch. Podľa ČHMÚ je pôda v Krkonošiach, Jizerských a Orlických horách extrémne nasýtená. Veľmi silno nasýtená je v juhočeskej časti Šumavy. Silné nasýtenie pôdy povrchovou vodou je v Jeseníkoch, Beskydoch a Novohradských horách.