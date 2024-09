Poplach kvôli počasiu v Európe: Krajiny sužuje sneh, výdatný dážď a obavy zo záplav

Žena odpratáva čerstvý sneh na vyhliadkovej plošine na Zugspitze. (Zdroj: profimedia.sk)

Ľudia v niektorých častiach nemeckého Saska môžu začiatkom víkendu očakávať nepretržitý dážď. Nemecká meteorologická služba (DWD) varuje pred hustým, nepretržitým dažďom, ako oznámila. Množstvo zrážok sa zvyčajne pohybuje medzi 30 a 50 litrami na meter štvorcový, ale v niektorých prípadoch môže byť aj 70 litrov na meter štvorcový.

Výstraha platí od piatka 9.00 h do soboty okolo 12.00 h. Postihnuté sú tým najmä Východné Krušné hory a Horná Lužica. Hrozí ohrozenie života a zdravia zaplavením ulíc, podchodov a budov v blízkosti vody, ako aj možným zosuvom pôdy. Maximálne hodnoty sú medzi 10 a 14 stupňami.

V Nemecku bude ničivé množstvo zrážok. Podľa predpovedí sa očakáva trojnásobné množstvo zrážok v porovnaní s predchádzajúcimi povodňami. Odborníci dúfajú, že očakávania nie sú pravdivé.

Meteorológovia sú znepokojení

Trvalý dážď, sneh a možné povodne: Meteorológovia so znepokojením sledujú počasie v nasledujúcich dňoch. Nemecká meteorologická služba (DWD) predpovedala „trvalú situáciu s dažďom na juhu Álp až do nedeľného rána“ s čiastočnými búrkami a zrážkami v množstve 40 až 60 litrov na meter štvorcový, od Chiemgau na východ v horských oblastiach s približne 100 litrami na meter štvorcový. Už vo štvrtok DWD predpovedala „výdatný trvalý dážď“ od Lužice cez Šumavu až po východný alpský okraj.

Gumáky a snehová kombinéza

Dážď sa šíri aj do východného Saska a južného Brandenburska. Obzvlášť ťažko sú však postihnuté Alpy a Bavorský les, kde sa očakávajú výdatné dažde. Búrky by sa mohli vyskytnúť aj v Zittauer Gebirge. Husté sneženie sa vyskytuje aj vo vysokých polohách Álp. Nárazy až do sily 9 sú možné na vrcholkoch Álp, Erzgebirge a možno aj na Brockene, zatiaľ čo v exponovaných oblastiach sa môžu vyskytnúť silné búrky so silou 10.

V sobotu dážď vo východnom Sasku dopoludnia poľaví, no na juhovýchode Bavorska zotrvá daždivo až do noci na nedeľu a stále hrozí nepriaznivé počasie najmä na východnom okraji Álp a v Bavorskom lese. Búrlivé zostáva na vrcholkoch Álp a Krušných hôr. Podľa DWD by v bavorských Alpách mohlo v nadmorských výškach nad 1500 metrov v najbližších dňoch po prvom snehu napadnúť až 50 centimetrov čerstvého snehu, meteorológovia hovorili o „výraznom nástupe zimy“.

Poľsko a Česko očakávajú záplavy

Dramatickejšia situácia je v Poľsku a Českej republike, kde sa úrady pripravujú na extrémne zrážky a záplavy. V Česku a južnom Poľsku s Jizerskými horami a Krkonošami spadne do pondelka podľa Štátneho povodňového strediska do 72 hodín 200 litrov zrážok na meter štvorcový.

V Poľsku platí najvyšší 3. stupeň pohotovosti pre Dolnosliezske, Sliezske a Opolské vojvodstvo vzhľadom na očakávaný nepretržitý dážď, uviedol meteorologický ústav (IMGW). Varovalo pred rýchlym a nebezpečným vzostupom hladín riek. V meste Breslau (Vroclav) starosta Jacek Sutryk zvolal krízový štáb, pretože sa očakáva záplava Odry. Pri povodni Odry v roku 1997 bola zaplavená tretina mesta vo Vroclavi.

Povodne v Českej republike môžu mať následky pre Drážďany

V Českej republike meteorologická služba vo štvrtok varovala pred extrémnym rizikom silných dažďov, povodní a záplav v najbližších dňoch. Postihnutá je najmä východná časť krajiny. Voda bola vypustená z mnohých priehrad, aby sa vytvorila kapacita. Český minister životného prostredia Petr Hladík porovnal situáciu, ktorá sa dá očakávať v najbližších dňoch, so situáciou pri povodni Odry v roku 1997 a povodni Labe v roku 2002.

Udalosti v Českej republike môžu mať zas následky pre Drážďany, kde má dôjsť k úplnému zbúraniu mosta Carola, ktorému teraz po čiastočnom zrútení akútne hrozí zrútenie. Pre silné dažde, ktoré sa očakávajú v Českej republike, môžu záplavy spôsobiť aj v saskej metropole. Česká republika už avizovala, že nechce znižovať prietok v Labe.

Situácia na niektorých rakúskych cestách (Zdroj: profimedia.sk)

Situácia v Rakúsku

Aktuálna zmena počasia vo veľkých častiach Rakúska uvádza do pohotovosti celú krajinu. Očakáva sa výdatný dážď, vo vyššie položených oblastiach sa vyskytne aj výdatné sneženie.

Prudká zmena počasia z babieho leta na veľa dažďov a pokles teploty má Rakúsko pevne pod kontrolou. V noci na štvrtok sa Rakúskom prehnali prvé búrky a silný nárazový vietor. V Tirolsku, Salzburgu a Štajersku dokonca snežilo.

Pohotovosti sú pripravené aj na najbližšie dni, keďže búrky zasiahnu celú krajinu až do víkendu – prvé cestné výluky sú už postavené.

Po tom, čo sa tlaková níž vo štvrtok večer presunula ďalej na východ, už možno pozorovať – a cítiť – prvé účinky ochladenia v oblasti Salzburgu a Korutánska. Napríklad vo vlakovej doprave: časť trate ÖBB Tauern je už uzavretá. Postihnutý je úsek medzi Bischofshofenom a Spittalom. Autobusy premávajú v tejto oblasti alternatívne pre diaľkovú dopravu. Pre miestnu dopravu slúži ÖBB medzi Schwarzach-St. Veit a Bad Gastein na zriadenie náhradnej železničnej dopravy s autobusmi.

⚠ Heftige Niederschläge werden in ganz Österreich erwartet! 🌧 Bitte verschiebt nicht dringende Zugreisen! Ihr könnt bereits gekaufte Tickets bis 18.9. verwenden. Das gilt für alle Tickets, die bis 12.9. gekauft wurden und im Zeitraum von 13.9. bis 15.9. gelten. 1/3

© wexplore pic.twitter.com/hReVGz9T72 — ÖBB (@unsereOEBB) September 12, 2024

Od štvrtka ale platia aj prvé uzávierky ciest. salzburskom Pinzgau je uzávera v oblasti Filzensattel pre popadané stromy. Očakáva sa, že uzávera potrvá celý piatok. V Štajersku bola pre zlý stav ciest hlásená aj uzávierka na Triebener Straße (B114) medzi Hohentauern (okres Murtal) a Trieben (okres Liezen). Rakúsky autoklub ÖAMTC tiež odporúča vziať si so sebou pri jazde do Álp snehové reťaze.

ASFINAG tiež neodporúča zbytočné jazdy autom cez víkendy. Pohotovostné zložky sú už v pohotovosti v celej krajine.

Meteorológovia popisujú nadchádzajúcu poveternostnú situáciu ako „potenciálne katastrofickú“. Predpokladané úhrny zrážok výrazne prevyšujú v niektorých regiónoch obvyklé ročné úhrny. Situácia je považovaná za veľmi vážnu a úrady vyzývajú verejnosť k opatrnosti a dodržiavaniu bezpečnostných pokynov.

Viedeň a Burgenland

Trvalý dážď a miestne záplavy: Podľa aktuálnych informácií sa v piatok a cez víkend presunie ťažisko dažďa z juhu na východ do hlavného mesta Rakúska Viedne a Burgenlandu. Očakávajú sa veľké množstvá zrážok, nebezpečenstvo povodní, obmedzenia v cestnej a železničnej doprave a silné nárazy vetra, ktoré pravdepodobne čakajú Rakúsko až do nedeľného popoludnia.

Dolné Rakúsko

Aj v Dolnom Rakúsku zostáva situácia napätá – odborníci sú v najvyššej pohotovosti. „Súčasné predpovede zrážok ukazujú 150 až 200 litrov dažďa na meter štvorcový do pondelka rána, pričom vrchol zrážok sa očakáva v sobotu,“ zdôrazňuje krajinský viceprezident zodpovedný za hasičov Stephan Pernkopf. Odborníci radia chodcom, aby sa čo najviac držali ďalej od brehov Dunaja.

Horné Rakúsko

Rovnaká predpoveď platí aj pre Horné Rakúsko. Na vyšších dopravných ťahoch treba občas počítať so zimnými podmienkami, pričom v údolí sa očakáva 100 až 200 milimetrov zrážok (jeden milimeter zodpovedá jednému litru na meter štvorcový).

Štajersko

V nadmorských výškach medzi 1200 a 1400 metrov sa dážď v Štajersku mení na sneh a aj teplomer ukazuje jasný klesajúci trend: cez víkend sa očakáva len šesť až jedenásť stupňov.

V Korutánsku začalo v noci na štvrtok husto pršať a snežiť. Očakáva sa, že s postupom dňa budú zrážky čoraz výdatnejšie.

Tirolsko, Salzburg a Vorarlbersko

Napriek predpovedaným zrážkam sa situácia v Tirolsku, Salzburgu a Tirolsku vo štvrtok javila ako pokojná. Hovorca spolkovej krajiny Tirolsko informoval, že zrážky boli zatiaľ mierne a hladiny zostali stabilné.