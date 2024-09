MIMORIADNY ONLINE Ukrajina dronmi útočila na viacero ruských oblastí: Rusko zničilo najmenej sedem dronov nad Moskvou

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

MOSKVA/KYJEV - Ruská protivzdušná obrana zničila počas noci na utorok najmenej sedem ukrajinských dronov pri metropole Moskva, kým 59 ďalších zostrelila nad Brianskou oblasťou blízko hraníc s Ukrajinou, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.