MIMORIADNY ONLINE Británia dodá Ukrajine 650 ľahkých viacúčelových rakiet: USA obvinili šiestich Rusov z kyberútoku

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Gerenal Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine 650 nových ľahkých viacúčelových rakiet v hodnote 162 miliónov libier (192 miliónov eur). Oznámila to v piatok britská vláda. Informuje o tom správa z agentúry AFP a Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.