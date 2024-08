EÚ žiada humanitárne prestávky v Gaze z dôvodu očkovania proti detskej obrne

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Jehad Alshrafi, File)

Členské krajiny EÚ v spoločnom vyhlásení označili za znepokojujúce, že bol v Pásme Gazy v júli zaznamenaný prvý prípad detskej obrny. Tento vírus sa tam naposledy vyskytol pred 25 rokmi.

archívne video

Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Euroblok sa tak pripojil k výzvam Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na okamžité humanitárne prestávky v bojoch medzi Izraelom a hnutím Hamas, aby mohli zdravotníci začať očkovať deti. EÚ tiež privítala dodávku viac ako 1,2 milióna vakcín proti detskej obrne do Pásma Gazy, ako aj spoluprácu Izraela pri dodávaní očkovacej látky do palestínskej enklávy.

Miera zaočkovania výrazne klesla

Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy do tejto palestínskej enklávy. Zúriace boje väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo proti detskej obrne zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.