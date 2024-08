MIMORIADNY ONLINE Vo viacerých lokalitách vyhlásili letecký poplach: Rusko opäť útočilo! Ukrajina hlási jednu obeť

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské úrady uviedli, že zaznamenali rozsiahly úhyn rýb v rieke Seym, ktorá tečie z ruskej Kurskej oblasti smerom na Ukrajinu. Znečistenie podľa nich spôsobili ruské jednotky. Oblasť okolo rieky Seym bola dejiskom bojov medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami, ktoré začiatkom augusta nečakane vtrhli do ruskej Kurskej oblasti. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.