MIMORIADNY ONLINE Najnovšie správy z Ukrajiny: Armáda hlási intenzívne ruské útoky pri Torecku a Pokrovsku

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinská armáda v pondelok uviedla, že jej jednotky boli vystavené desiatkam útokov zo strany ruských síl v okolí miest Toreck a Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde Moskva v súčasnosti dosahuje územné zisky. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.