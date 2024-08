MIMORIADNY ONLINE V Belgorodskej oblasti vyhlásili výnimočný stav: Rusko presúva do Kurskej oblasti vojakov

Tabuľa s nápisom "Kursk 108 km" na rusko-ukrajinskej hranici v Sumskej oblasti na Ukrajine (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

NEW YORK - Rusko v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN kritizovalo západných spojencov Ukrajiny za to, že neodsúdili vpád ukrajinských jednotiek do ruskej Kurskej oblasti. Kyjevské sily zároveň obvinilo z útokov na civilistov. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.