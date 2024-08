Irán by mohol zaútočiť na Izrael už tento týždeň, tvrdí John Kirby

John Kirby (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Irán by mohol podniknúť "významné" útoky na Izrael už tento týždeň. Uviedol to v pondelok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, píše AFP.

"Musíme byť pripravení na to, čo by mohlo byť významným súborom útokov... Pokiaľ ide o možné načasovanie, máme rovnaké obavy a očakávania ako naši izraelskí partneri. Mohlo by to byť tento týždeň," povedal Kirby.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Napätie na Blízkom východe v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy eskalovalo pred dvoma týždňami po zabití vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne.

Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.

Prezident USA Joe Biden diskutoval v pondelok o napätí na Blízkom východe s lídrami Francúzska, Nemecka, Talianska a Británie, informoval Biely dom. Lídri po spoločnom telefonáte zverejnili vyhlásenie, v ktorom vyzvali Irán, aby "upustil od neustálych hrozieb útoku na Izrael".

Lídri diskutovali aj o vážnych dôsledkoch pre regionálnu bezpečnosť, ak by k takému útoku došlo, píše sa vo vyhlásení. Vyzvali aj na prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy.