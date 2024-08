MIMORIADNY ONLINE Biely dom nevedel o vpáde do Kurskej oblasti: Ukrajina žiada Mexiko, aby zatklo Putina

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Spojené štáty sa chystajú obrátiť na Ukrajinu, aby získali informácie o vpáde ozbrojených skupín do pohraničnej Kurskej oblasti na západe Ruska. V stredu večer to uviedol Biely dom s tým, že Washington o útokoch vopred nevedel. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Boje na Ukrajine aj naďalej pokračujú (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:10 Ukrajinské veľvyslanectvo v Mexiku požiadalo v stredu mexickú vládu, aby zadržala ruského lídra Vladimira Putina v prípade, že sa zúčastní na októbrovej inaugurácii novozvolenej mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej, na ktorú ho pozvali. Informuje o tom agentúra AFP.

6:40 Ruské úrady zvýšili ochranu jadrovej elektrárne v Kurskej oblasti, kam v utorok prenikli ukrajinské jednotky a obsadili niekoľko dedín. Ruské ministerstvo zdravotníctva podľa agentúry Reuters oznámilo, že v oblasti utrpelo zranenia 31 civilistov, z toho šesť detí. Gubernátor Alexej Smirnov už skôr informoval o piatich mŕtvych ľuďoch v dôsledku bojov. O vojenských stratách Moskva neinformovala.

6:15 Prominentný ruský propagandista a prokremeľský televízny reportér Jevgenij Poddubnyj bol 7. augusta ťažko zranený počas útoku bezpilotného lietadla na ruskú Kurskú oblasť, uviedla ruská štátna mediálna agentúra Rossija 24. K údajnému útoku dronu došlo v čase, keď Poddubny podával správy o vpáde ukrajinských síl do Kurskej oblasti. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS podal Poddubny svoj posledný príspevok o vpáde niekoľko hodín pred zranením.

6:00 Ksenia Karelina, americko-ruská štátna príslušnosť obvinená z vlastizrady za údajné získavanie peňazí pre ukrajinskú armádu, sa 7. augusta priznala k vlastizrade, uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS. Karelina, 33-ročná obyvateľka Los Angeles, bola zatknutá v Rusku začiatkom tohto roka počas návštevy svojich starých rodičov. Úrady ju obvinili z vlastizrady s odôvodnením, že darovala 51,80 dolára neziskovej organizácii Razom pre Ukrajinu.

Ukrajina vopred neinformovala USA o vpáde do Kurskej oblasti

Spojené štáty sa chystajú obrátiť na Ukrajinu, aby získali informácie o vpáde ozbrojených skupín do pohraničnej Kurskej oblasti na západe Ruska. V stredu večer to uviedol Biely dom s tým, že Washington o útokoch vopred nevedel. Infomruje o tom agentúra Reuters. Prienik ukrajinských síl na ruské územie, ku ktorému došlo ešte v utorok, je podľa agentúry AFP považovaný za najvážnejší cezhraničných vpád zo strany Kyjeva za posledné mesiace.

"Oslovíme ukrajinskú armádu, aby sme sa dozvedeli viac o jej cieľoch," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová na margo situácie v Kurskej oblasti. Ruské sily tam podľa vyjadrení Moskvy viedli "intenzívne" boje s ukrajinskými jednotkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo svojom večernom videopríhovore k situácii v pohraničí vôbec nevyjadril. Skonštatoval len, že je potrebné pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Rusko. Spomenul tiež, že sa stretol s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským a ministrom obrany Rustemom Umerovom.

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

Stanica BBC s odvolaním sa na ruské médiá napísala, že v Kurdskej oblasti zahynul spravodajca ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Jevgenij Poddubnyj. O jeho smrti predtým informovali aj provojnové kanály. Samotná VGTRK aj ruské ministerstvo zdravotníctva však neskôr správu vyvrátili, pričom uviedli, že 40-ročný Poddubnyj je pri vedomí, no v dôsledku útoku dronom leží hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v miestnej nemocnici.

Ruské ministerstvo zdravotníctva hlásilo 31 zranených vrátane šiestich detí v dôsledku ostreľovania ukrajinskými "nacionalistami". Podľa lekárov je stav štyroch osôb vrátane jedného mladistvého vážny. V Kurskej oblasti bol v stredu tamojším gubernátorom Alexejom Smirnovom vyhlásený výnimočný stav. Podľa neho v pohraničných oblastiach pretrváva "zložitá operačná situácia". Podľa ruských médií sa situácia v regióne vyhrotila 6. augusta ráno, keď sa približne 1000 ukrajinských vojakov pokúsilo zmocniť sa časti územia Sudžanského okresu.

Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov uviedol, že "nepriateľ" prišiel o najmenej sto vojakov a ďalších 215 utrpelo zranenia. Zničených podľa neho bolo aj 54 obrnených vozidiel nepriateľa vrátane siedmich tankov. Ruská agentúra TASS vo svojej správe tvrdila, že pokus o prienik cez štátnu hranicu bol zmarený. Dodala, že protivzdušná obrana nad Kurskou oblasťou zostrelila 26 ukrajinských dronov a niekoľko rakiet. Gerasimov však povedal, že postup ukrajinských síl bol zastavený, ale "nepriateľské akcie" na ruskom území pokračujú.