MIMORIADNY ONLINE Štáty EÚ odobrili prvú platbu za 4,2 miliardy eur v rámci Nástroja pre Ukrajinu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/BRUSEL - Členské krajiny EÚ v utorok formálne odobrili prvú platbu vo výške takmer 4,2 miliardy eur v rámci "Nástroja pre Ukrajinu". Krajiny eurobloku tak vyšli v ústrety odporúčaniu, ktoré Európska komisia (EK) vydala v polovici júla.