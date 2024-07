MIMORIADNY ONLINE Rusko v noci útočilo dronmi na Kyjev! Bývalí ukrajinskí väzni hľadajú v armáde druhú šancu

(Zdroj: TASR/AP/Andriy Andriyenko)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO

Šťastný Deň špeciálnych operačných síl ozbrojených síl Ukrajiny, drahí bratia a sestry! (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:00 Americký predstaviteľ poverený uvalením ruských sankcií, aby sa pripojil ku kampani Harris ako prvý veľký nájom, uvádza Axios. Brian Nelson, vedúci predstaviteľ ministerstva financií USA poverený uvalením a presadzovaním sankcií proti Rusku, sa pripravuje na odchod z Bidenovej administratívy, aby sa pripojil k prezidentskej kampani viceprezidentky Kamaly Harrisovej, informoval Axios 30. júla.

Rusko v noci útočilo dronmi na Kyjev

Rusko v noci na stredu zaútočilo dronmi na ukrajinskú metropolu Kyjev a jej okolie. Uviedol to šéf kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko, píše agentúra Reuters. Systémy protivzdušnej obrany boli aktívne v Kyjevskej oblasti, predovšetkým v ukrajinskej metropole, napísal Popko v príspevku na platforme Telegram.

Svedkovia pre agentúru Reuters povedali, že počuli výbuchy, ktoré zneli ako systémy protivzdušnej obrany odrážajúce letecký útok. V Kyjeve a na väčšine územia Ukrajiny bol vyhlásený poplach pred leteckých útokom približne o 23.00 h miestneho času (22.00 SELČ).

Bývalí ukrajinskí väzni hľadajú v armáde druhú šancu

Bývalý zlodej áut Bohdan Filonenko mal pre spoluväzňov, ktorí kritizovali jeho rozhodnutie vstúpiť do ukrajinskej armády, jednoduchú odpoveď. "Nejdem zomrieť. Budem slúžiť vlasti a zmením svoj život," povedal podľa agentúry Reuters. Tridsaťdvaročný Filonenko je jedným z tisícok ukrajinských väzňov, ktorí narukovali na základe nového zákona, ktorý im zabezpečuje amnestiu výmenou za službu v armáde.

Kyjev má problémy naverbovať dostatok vojakov na obranu proti ruskej agresii vo vojne, ktorá trvá už takmer 30 mesiacov a nič nenasvedčuje tomu, že by mala čoskoro skončiť. Okrem zmeny pravidiel mobilizácie ukrajinské úrady tiež začali lákať do služby odsúdených ako Filonenko, aby posilnili armádne rady motivovanými mužmi. Filonenko a ďalší, s ktorými hovorila agentúra Reuters na výcviku v severovýchodnej Charkovskej oblasti, povedali, že sa okamžite chopili príležitosti bojovať.

Pavlovi, ktorý uviedol len svoje krstné meno, zostával k odpykaniu trestu za napadnutie posledný rok. Do armády sa ale prihlásil hneď v deň, keď nový zákon vošiel v máji do platnosti. "Prečo by mali do našej krajiny prichádzať cudzinci a ničiť ju?" povedal 46-ročný veliteľ jednotky, ktorý už utrpel zranenie nohy, keď ruský dron zhodil do jeho blízkosti výbušninu.

Do rôznych armádnych jednotiek už vstúpilo viac ako 3000 bývalých väzňov, uviedol tento mesiac úrad ukrajinského generálneho prokurátora. Minister spravodlivosti Denys Maljuska v máji vyhlásil, že ukrajinská armáda by mohla mobilizovať až 20.000 väzňov. Väzni odsúdení za ťažké zločiny, ako je vražda dvoch a viacerých ľudí či sexuálne násilie, sa však do armády prihlásiť nemôžu.

Recidivista Filonenko, ktorý teraz cvičí s 57. motorizovanou pešou brigádou, uviedol, že ho na vstup do armády motivovali zvesti o masakroch civilistov po ruskej okupácii dvoch predmestí Kyjeva na začiatku vojny. Vyhlásil tiež, že jeho matka neverila, že by bol schopný opustiť väzenie a pripojiť sa k armáde. Keď som to urobil, bola na mňa hrdá, povedal Reuters Filonenko. "Keď som jej konečne zavolal a poslal pár fotiek, uľahčilo sa jej na dušu," povedal.