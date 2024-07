MIMORIADNY ONLINE V Rostove súdia ruských vojakov obvinených z brutálnych vrážd na Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinské úrady začali projekt, ktorého cieľom je podľa nich pomôcť dostávať späť Ukrajincov zadržiavaných v Rusku. A to výmenou za ľudí, ktorých ukrajinské súdy uznali vinnými z kolaborácie s Moskvou. Informoval o tom web The Kyiv Independent alebo Krym.Realiu, ktorý patrí pod Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).