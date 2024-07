MIMORIADNY ONLINE Pri leteckom útoku na Charkov zahynula jedna osoba: Jermak telefonoval s poradcom Harrisovej

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak dnes telefonicky hovoril s poradcom pre národnú bezpečnosť americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej Philom Gordonom. Podľa agentúry Reuters išlo o prvý podobný kontakt medzi Kyjevom a tímom Harrisovej od chvíle, čo americký prezident Joe Biden v nedeľu oznámil, že nebude usilovať o znovuzvolenie. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.