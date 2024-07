Preneste sa v čase a zažite život ako kedysi. Kravy na cestách, či jedenie rukami. Táto krajina však stojí za návštevu!

INDIA, BHUTÁN - Preľudnená, hlučná, špinavá. No zato spirituálna a fascinujúca. Aj tak je vnímaná India, jedinečná krajina mnohých tvárí. Pre cestovateľov a dobrodruhov je lákavou mozaikou zážitkov a objavov. Pri jej poznávaní sa určite oplatí dať šancu aj susednému Bhutánu, krajine najšťastnejších ľudí na svete. Je tomu skutočne tak? Čo všetko vám tieto krajiny prinesú do života? Vybrali sme niekoľko faktov, pre ktoré sa oplatí do týchto ázijských štátov vycestovať.