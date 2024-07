Ďalšie detaily brutálnej streľby v Prahe: TOTO bolo v dopise útočníka, plánoval zabiť aj matku s deťmi na ihrisku!

(Zdroj: X.com/Jakub Sláma, John Spectator, Jacom Weizman, Databáza Českej polície)

Dokument, ktorý po sebe zanechal vrah sa podarilo získať českej redakcii Novinky.cz. Mladík sa v ňom zveril, že v piatok 15.decembra do Klánovického lesa kráčal s úmyslom zabíjať a bolo mu jedno koho. Napísal, že by zastrelil kohokoľvek, kto by sa mu v danú chvíľu „priplietol do cesty“. Zároveň ale napísal, že dlho nikoho nestretol, až kým nenarazil na detské ihrisko, kde sa hrala nič netušiaca matka so svojimi dvoma deťmi.

Nález tela na Plynárenskej ulici v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Matka s dvoma deťmi unikla smrti iba o vlások

V tej chvíli ale vrah údajne zapochyboval o svojich streleckých schopnostiach ako aj o účinnosti jeho predtým pripravenej zbrane. Rozhodol sa preto použiť inú, „účinnejšiu pištoľ“, ktorú mal schovanú vo svojom batohu. Na matku s deťmi plánoval vystreliť z okraja lesa a na druhú zbraň sa snažil umiestniť tlmič, ten mu ale údajne nešlo pripevniť. V momente, keď už bol prichystaný vraždiť uvidel po ceste prichádzať otca s kočíkom, a iba dvojmesačnou dcérkou. Tí sa stali jeho skutočnými obeťami. Matka s deťmi tak smrti unikla iba o vlások.

List na rozlúčku napísal vo svojom počítači, krátko pred vraždou vlastného otca

Podľa listu na rozlúčku dokonca plánoval zastreliť aj ďalších ľudí vrátane mladého páru opäť s kočíkom, ktorých stretol cestou. Z ďalšieho ohavného činu ho však vyrušili sirény a skutočnosť, že svoj zločin chcel dokončiť na fakulte v Prahe. List David K. napísal v noci 21. decembra, krátko predtým ako zavraždil svojho vlastného otca a neskôr v budove filozofickej fakulty zavraždil ďalších 14 ľudí. List na rozlúčku bol nájdený v elektronickej podobe v počítači študenta. Ten istý list našla polícia aj na štvrtom poschodí FF Karlovej univerzity v taške, v ktorej si priniesol zbrane, strelivo aj ďalšie vybavenie. Zároveň sa ale v liste nevyjadril k motívu svojho činu, ani prečo sa rozhodol strieľať na fakulte.

Nejasný motív vraždy prekvapil aj skúsených odborníkov

Táto skutočnosť prekvapila aj skúsených odborníkov z oblasti psychológie, ktorí uviedli, že v tomto prípade je motivácia stále „nejasná“. „Z vonkajšieho pohľadu nemal žiadny zjavný dôvod k činom, ktoré mal spáchať. Zrozumiteľné vysvetlenie motivácie nezanechal ani on sám,“ uviedol vyšetrovateľ v posudku. Motívy sa tak dajú iba predpokladať zo sedení, ktoré mladík absolvoval u psychiatričky. Tam sa mal údajne zveriť s myšlienkami na samovraždu, ako aj so zabitím vlastného otca.

Zbrojný preukaz získal jednoduchšie ako vodičský

V policajnom uznesení tak znie motivačný reťazec nasledovne: „pocit krivdy – nenávisť/závisť – potrestanie/pomsta – vražedné úmysly". Z uznesenia taktiež vyplynulo, že ide o „psychpatologického školského strelca s narušenou osobnosťou“. Z listu bola zistená aj vysoká inteligencia páchateľa a zároveň chladnokrvnosť a absencia väčších emócií. V závere listu sa vrah priznal, že zbrojný preukaz chcel získať iba za účelom vraždenia a dokonca uviedol, že ho získal "ľahšie ako vodičský preukaz". Zákonodarcovania sa preto začínajú zaoberať myšlienkou sprísniť podmienky pre získanie zbrojného preukazu v Českej republike.