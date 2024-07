MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú! V Odese hlásili výbuchy: Ďalšie útoky dronov

(Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - V Odese hlásili výbuchy. Výbuchy bolo počuť v Odese v skorých ranných hodinách 15. júla, informoval spravodajský portál Suspilne. Krátko pred výbuchmi letectvo varovalo, že do regiónu mieria balistické rakety z juhu. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.