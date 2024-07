MIMORIADNY ONLINE Odesa pod útokom: Balistická strela zabila jednu osobu, ďalší sú zranení

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Jedna osoba prišla o život vo štvrtok pri útoku balistickou strelou na ukrajinské mesto Odesa na pobreží Čierneho mora. Ďalších sedem utrpelo zranenia a poškodená bola prístavná infraštruktúra, uviedol gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Informuje agentúra Reuters.