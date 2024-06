Počas summitu EÚ sa rieši aj vznik stredoeurópskej frakcie v europarlamente

Lídri krajín Európskej únie (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák )

Týždenník Politico v spravodajstve o priebehu summitu upozornil, že skupina Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorá sa stala treťou najväčšou v europarlamente, sa môže rozpadnúť. Pre týždenník to naznačil poľský expremiér Mateusz Morawiecki v bruselskom sídle EP, keď vyhlásil, že na 50 percent je isté, že 20 poslancov poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) odíde z ECR, kde dominuje 24 poslancov strany Bratia Talianska Giorgie Meloniovej, a pripojí sa k novej frakcii so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a ďalšími stranami. Morawiecki spresnil, že PiS vyhodnocuje možnosti vytvorenia zoskupenia strán zo strednej a východnej Európy.

archívne video

Peter Pellegrini na summite EÚ o stretnutí s Volodymyrom Zelenským (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš predtým na sociálnej sieti Instagram oznámil, že v EP založí novú frakciu, ktorá by mala byť zameraná proti migrácii a proti súčasnej podobe Európskej zelenej dohody. ANO má v europarlamente sedem poslancov. Politico ako možných partnerov pre novú skupinu tiež spomína Fidesz a ANO a okrem nich aj deväť europoslancov zo Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janeza Janšu, ktorí sú zatiaľ v Európskej ľudovej strane (EPP).

"Je celkom zrejmé, že by sme mohli byť zjednotení na geografickej, a nie na ideologickej platforme. Čoraz menej ma zaujímajú všetky tie ideologické prvky skladačky," povedal Morawiecki pre Politico. Zdôraznil, že je v kontakte so zástupcami iných národných delegácií v EP. Slovinský expremiér Janez Janša, ktorý sa vo štvrtok predpoludním zúčastnil na summite lídrov a politikov EPP, nepoprel, že rokuje so stranami PiS a Fidesz o vytvorení nového zoskupenia pre strednú a východnú Európu v europarlamente. Jedna z členiek SDS Romana Tomcová, ktorá je v EP od roku 2014, však na sociálnej sieti X správy o novej frakcii označila za špekulácie a falošné správy.

Podľa českého servera Seznam Zprávy Babiš na spoluprácu oslovil aj stranu Smer-SD slovenského premiéra Roberta Fica, ktorá má päť europoslancov v EP. Jedného poslanca má aj strana Hlas-SD. Obe slovenské strany majú od októbra 2023 zmrazené členstvo v Strane európskych socialistov, aj v parlamentnej frakcii S&D.

Názov novej frakcie zatiaľ nie je známy

Na založenie novej frakcie v EP je potrebných minimálne 23 poslancov, ktorí boli zvolení najmenej v siedmich štátoch EÚ. Novú frakciu ultrapravicových síl, pod názvom "Suverénni", chce v EP založiť aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Založenie novej frakcie musí byť oznámené predsedovi EP prostredníctvom vyhlásenia spolu s názvom skupiny. V politickom vyhlásení musia byť definované hodnoty, ktoré chce skupina presadzovať, a hlavné politické ciele. Obsahovať musí aj mená členov skupiny.