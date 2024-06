MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú: Ukrajina sa stala opäť terčom útoku dronov! V celej krajine bol vyhlásený poplach

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON/KYJEV/MOSKVA - Americký prezident Joe Biden sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas osláv 80. výročia Dňa D vo francúzskej Normandii a na stretnutí skupiny G7 v Taliansku. Diskutovať budú o situácii Kyjeva v boji proti Rusku, uviedol v stredu Biely dom. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.