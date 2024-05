MIMORIADNY ONLINE V Moskovskej oblasti bol zneškodnený dron: O vojenských inštruktoroch z Francúzska sa stále rokuje

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA/KYJEV - Ruská protivzdušná obrana v pondelok večer zneškodnila dron letiaci nad mestom Balašicha v Moskovskej oblasti. Úlomky dopadli na rodinný dom. Incident sa zaobišiel bez zranení. V statuse na platforme Telegram o tom informoval gubernátor oblasti Andrej Vorobiov. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.