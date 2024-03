Putinovi už gratulovali k víťazstvu KĽDR, Nikaragua, Venezuela a Tadžikistan

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Valeriy Sharifulin)

"Posielam svoje gratulácie bratskému národu Ruska a prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho mimoriadnemu víťazstvu v prezidentských voľbách," uviedol na sociálnej sieti X venezuelský prezident Nicolás Maduro. Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil vo vyhlásení uviedol, že jednotnosť Rusov a vedenie prezidenta Putina sú základom pre zvrchovanosť a územnú celistvosť krajiny a aj pre politickú stabilitu a globálnu bezpečnosť.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 600 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Prezident Nikaraguy Daniel Ortega uviedol, že Putinov triumf prispeje k stabilite a lepšej budúcnosti ľudstva. Prezident Tadžikistanu Emomali Rachmon víťazstvo Putina označil za presvedčivé a vyjadril pozitívne očakávania pri ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov oboch krajín. Rachmon je v bývalej sovietskej republike pri moci od roku 1992.

Envío mis felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladímir Putin por su extraordinaria victoria en las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia. Ha sido un proceso electoral impecable que en estos últimos 3 días ha demostrado su participación… pic.twitter.com/w2Xe59xUwA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 17, 2024

Kimovu gratuláciu na ruské ministerstvo zahraničných vecí doručí veľvyslanec Severnej Kórey v Rusku, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. KĽDR a Rusko od septembrového (2023) stretnutia Kima s Putinom na ruskom Ďalekom východe prehlbujú vzájomnú vojenskú spoluprácu. Viac než 40 krajín vrátane USA, európskych štátov, Južnej Kórey a Japonska v januári odsúdilo dodávky severokórejských zbraní Rusku.

Ruský prezident podľa predbežných výsledkov zvíťazil v prezidentských voľbách, ktoré sa konali počas troch dní (od piatku do nedele) a zaistil si ďalšie šesťročné funkčné obdobie. Ruská ústredná volebná komisia uviedla, že po sčítaní viac než 99 volebných obvodov získal Putin približne 87-percentnú podporu.

Spojené štáty spochybnili výsledok volieb

Nezávislí pozorovatelia a odborníci považujú prezidentské voľby v Rusku v roku 2024 za neslobodné a bez politickej konkurencie, keďže v nich nekandidoval žiadny predstaviteľ opozície. Traja k voľbám pripustení kandidáti buď otvorene podporovali súčasného prezidenta alebo sa držali línie Kremľa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v nedeľu v príhovore uviedol, že simulované prezidentské voľby v Rusku nemajú žiadnu legitimitu. Výsledok volieb spochybnili aj Spojené štáty. Britský minister zahraničných vecí David Cameron uviedol, že slobodné a spravodlivé voľby takto nevyzerajú.