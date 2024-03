Ruské prezidentské voľby dnes pokračujú druhým dňom z troch

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Počas piatka prišla hlasovať tretina ruských voličov. Ruský režim podľa zahraničných médií usiluje o vysokú účasť, ktorá by legitimizovala ďalšie Putinove pôsobenie v úrade a ukázala jednotu národa, ktorý sa kvôli invázii na Ukrajinu ocitá v čoraz väčšej medzinárodnej izolácii.

Sedemdesiatjedenročný Putin je pri moci už 24 rokov. Vďaka postupnému sprísňovaniu režimu aj nedávno prijatým zákonom, ktoré zaviedli dlhé tresty odňatia slobody za kritiku ruského pôsobenia na Ukrajine i ďalšie prehrešky, sa mu podarilo takmer úplne umlčať kritické hlasy v krajine. O prezidentské kreslo sa okrem Putina formálne uchádzajú ďalší traja kandidáti, ktorých funkciou je ale podľa analytikov iba vytvoriť zdanie konkurencie. Nečaká sa, že by získali viac ako jednotky percent. Podľa nezávislého hnutia Golos monitorujúceho voľby je aktuálne hlasovanie vôbec najmenej transparentné v ruskej histórii. Hlasovanie sa skončí v nedeľu večer.