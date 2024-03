MIMORIADNY ONLINE Pred rokom vydal trestný súd zatykač na Vladimira Putina: Zelenskyj odsúdil ruský útok na Odesu

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 751

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 751 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:41 Ruské sily zasiahli počas dňa 14 komunít v severovýchodnej Sumskej oblasti na Ukrajine v 69 samostatných útokoch, informovala 15. marca vojenská správa Sumskej oblasti.

6:14 Ukrajina dostane budúci týždeň od Európskej únie 4,5 miliardy eur (4,9 miliardy dolárov) prostredníctvom svojho štvorročného programu Ukrajinský nástroj, oznámil 15. marca Johannes Hahn, európsky komisár pre rozpočet a administratívu.

6:00 Maďarsko v liste EÚ opäť kritizuje politiku Ukrajiny v oblasti národnostných menšín.

Pred rokom vydal súd ICC zatykač na Vladimira Putina

Pred rokom, 17. marca 2023, vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a splnomocnenkyňu Kremľa pre práva detí Mariju Ľvovovú-Bělovovú, ktorí sú podľa neho zodpovední za únosy ukrajinských detí z okupovaných území a sú obvinení z vojnových zločinov. Rusko však jurisdikciu ICC neuznáva a Kremeľ zatykač odmietol s tým, že nemá právny základ. Uplatňovanie zatykačov ICC závisí od medzinárodnej spolupráce krajín, ktoré uznávajú jeho pôsobnosť. Medzi ne patrí viac ako 120 štátov, na jurisdikciu ICC nepristupujú okrem Ruska aj Spojené štáty a Čína.

"Zločiny boli údajne na ukrajinskom okupovanom území páchané najneskôr od 24. februára 2022. Existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že prezident Putin za ne osobne nesie zodpovednosť," stálo vo vyhlásení súdu. V súvislosti s únosmi ukrajinských detí na ruské územie stíha ICC tiež deväťdesiattriročnú Ľvovovú-Bělovovú. V správe súdu pri jej mene stojí rovnaký dátum 24. februára 2022 aj vyhlásenie, že "existujú opodstatnené dôvody sa domnievať", že činy "páchala priamo, spoločne s inými osobami, alebo prostredníctvom iných osôb".

Vydanie zatykača na Putina súdom ICC je bezprecedentné, pretože smeruje na predstaviteľov stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, uviedla vedúca Katedry medzinárodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej Veronika Bílková. Rusku zo zatykača nevyplývajú žiadne povinnosti, viac ako 120 štátov ale má povinnosť Putina zatknúť, doplnila. "Rusku z toho nevyplývajú žiadne povinnosti, avšak ak by Putin vycestoval do nejakej krajiny, ktorá je stranou Rímskeho štatútu, tak by ten štát bol povinný ho zatknúť bez ohľadu na osobnú imunitu. Čiže obmedzuje sa mu počet krajín, kam sa môže vypraviť,“ doplnila Bílková. Na základe Rímskeho štatútu medzinárodný súd vznikol.

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Postup haagskeho súdu privítali ukrajinskí predstavitelia. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak podľa Reuters vyhlásil, že zatykač na Putina "je len začiatok", a ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin rozhodnutie označil za "historické".

Putin kvôli zatykaču napríklad neodišiel na summit rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, ktorý sa konal vlani v auguste v juhoafrickej Pretórii. Na podujatí ho zastúpil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Juhoafrická republika patrí medzi viac ako 120 štátov, ktoré majú povinnosť zadržať po vstupe na svoje územie každého, na koho ICC zatykač vydal.

ICC súdi jednotlivcov za zločiny proti ľudskosti, genocíde a vojnové zločiny. Návrhy na začatie konania môže podať dotknutý štát, žalobca všeobecného súdu alebo Bezpečnostná rada OSN. Rusko napriek dôkazom vyšetrovateľov, médií i očitým svedectvám odmieta, že by jeho jednotky na Ukrajine útočili na civilné ciele a spomínané únosy ukrajinských detí a dospievajúcich označuje za humanitárny program.

Tento rok na začiatku marca oznámil súd ICC vydanie ďalších zatykačov, a to na veliteľa ruského diaľkového letectva generálporučíka Sergeja Kobylaša a veliteľa Čiernomorskej flotily admirála Viktora Sokolova kvôli podozreniu, že sa na Ukrajine dopustili vojnových zločinov. Podľa ICC existujú rozumné dôvody domnievať sa, že obaja podozriví nesú zodpovednosť za raketové útoky vykonané pod ich velením na ukrajinskú elektrickú prenosovú sústavu "najmenej od 10. októbra 2022 do najmenej 9. marca 2023".